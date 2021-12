En busca de la integración a través del ocio y la diversión

Ambar y Amicos celebraron ayer el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, volviendo a reivindicar sus derechos, algo que hicieron con actividades de ocio y diversión. Lidia Mariño, educadora social de Ambar, impartió una clase de yoga inclusivo en el polideportivo de A Fieiteira, en Ribeira. La actividad contó con un centenar de participantes, entre los que había profesionales de A Creba, habituales de las clases de ese tipo en esas instalaciones municipales y otras personas a título individual, además de usuarios de la entidad promotora, que reconocieron que se lo pasaron “xenial”. Una vez rematada la sesión, Milagros Rey, presidenta de la entidad, Ainhoa Parga, responsable de la actividad y educadora social, y los usuarios Noelia Argibay, Gonzalo Ordóñez y Paula Ramallo leyeron un manifiesto elaborado por los usuarios de Ambar y en el que hicieron hincapié en la necesidad de seguir luchando por los derechos de las personas con diversidad funcional.





Además, hablaron “alto y claro” sobre lo que pueden hacer, como participar y vivir en comunidad y de un equipo, hacer deporte y actividades de ocio, decidir, comunicarse, hacerse oír, perder el miedo, luchar por sus derechos, ser libres, viajar, actuar, bailar y expresarse, aprender, trabajar, tener un futuro, ser independientes, tener amistades y pareja e incluso decir lo que les gusta y lo que no. “Isto é unha pequena parte de todo o que podemos facer. Ogallá chegue o día no que non teñamos que demostralo”, dijo Rey, y añadió que piensan en un futuro en el que no sea necesario celebrar este día porque “o futuro xa será noso”.





Amicos apostó por la cuarta edición de su festival de la inclusión Festiritititi, en Boiro, en el que integrantes de la asociación compartieron momentos de juego, música, animación, talleres y diversión con alumnos de los colegios de Santa Baia y Praia Xardín y el IES Praia Barraña, así como otros invitados, como Fernando González Abeijón, director xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, que incluso se animó a jugar a la Oca de Re-Mar y a saltar la cuerda. Además, en este evento, en el que todo se sintieron “baixo o mesmo paraugas”, en palabra de Xoán España, se hizo un llamamiento a mostrar su apoyo a diario y que entre todos aporten su granito de arena en favor de la inclusión. La meteorología adversa provocó que e tuviera que trasladarse del parque de A Cachada, inicialmente previsto, al polideportivo de Barraña.