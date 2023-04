Buscan por tierra y aire a un varón tras la alerta de que se precipitó del viaducto de la AG-11 en Boiro

Un amplio dispositivo se desplegó desde un par de minutos antes de que dieran las diez de la noche de este miércoles para la búsqueda de una persona de la que una particular alertó de que temía que se hubiera precipitado al vacío desde el viaducto de la Autovía do Barbanza, en el extremo más próximo a la ensenada de Ponte Beluso, en Cespón. Fue el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia el que recibió el aviso y fue entonces cuando se informó a las Policías Locales de Boiro y Rianxo, a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos boirenses, a la agrupación de voluntarios de Protección Civil rianxeira, a la Guardia Civil y a personal de mantenimiento de la AG-11, a Salvamento Marítimo y a Gardacostas de Galicia, y se prealertó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061



Una vez allí, los agentes municipales boirenses comprobaron cuatro minutos después de recibirse la alerta de que no había nadie encima del puente, ni tampoco ningún vehículo que pudiera hacer sospechar que alguien se hubiera tirado. De todos modos, se inició un rastreo por la parte inferior del viaducto, en el que no se pudieron utilizar embarcaciones debido a que la marea estaba baja y no había calado suficiente para navegar. Entonces, se inició la búsqueda desde ambos extremos del puente y cuando se juntaron los efectivos que participaron en esa acción pudieron comprobar que no había nadie abajo. También se movilizó el helicóptero Pesca I, que estuvo sobrevolando la zona con resultado negativo.



Paralelamente, los agentes municipales boirenses estuvieron realizando gestiones para tratar de conocer el paradero de la persona de la que se indicaba que tenía las referidas intenciones. Después de varias averiguaciones y de varios intentos para contactar con ese hombre, en torno a las diez y veinte de la noche se consideró que se había tratado de una falta alarma, pues los policías de Boiro pudieron hablar por teléfono con él, que se encontraba en el domicilio de su madre. Aunque ese varón no presentaba heridas, se solicitó asistencia sanitaria para él pues, al parecerse encontraba bastante nervioso.