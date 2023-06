El filólogo Cabeza Quiles presentará este viernes ‘Toponimia de Ribeira’ en el centro Lustres Rivas

El filólogo Fernando Cabeza Quiles presentará este viernes, 9 de junio, a partir de las ocho de la tarde en el centro cultural Lustres Rivas, de Ribeira, "Toponimia de Ribeira", la que es su última aportación a la colección "Terra Nomeada" del Seminario de Onomástica de la Real Academia Galega, un volumen en el que profundiza en el origen y en el significado de los nombres de las parroquias y lugares que componen la capital barbanzana, así como los que designan la laguna de Carregal, la playa de Balieiros, la cumbre de Os Forcados y la isla de Sagres. El autor estará acompañado en ese acto por el presidente de la Real Academia Galega, Víctor Freixanes; el coordinador del Seminario de Onomástica de la RAG, Antón Santamarina; la presidenta de la Asociación Galega de Onomástica, la académica Luz Méndez; el presidente de Apatrigal, Carlos Fernández Coto; y el alcalde en funciones de Ribeira, Manuel Ruiz Rivas.

Fernando Cabeza Quiles es uno de los principales divulgadores de la realidad toponímica del país, socio fundador del Instituto de Estudos Bergantiñáns y miembro de la Asociación Galega de Onomástica, entidad que colabora con la Academia en la edición de "Terra Nomeada". "Toponimia de Ribeira", que fue impresa con el apoyo de la Diputación de A Coruña y que ofrece información sobre más de 200 nombres, es la tercera contribución do filólogo a esa colección, tras "Toponimia da Estrada" (2018) y "Toponimia de Carballo" (2020). Tal y como ya se dio a conocer el pasado 15 de marzo en palabras del propio Cabeza Quiles, Ribeira cuenta con varios topónimos únicos en el Nomenclátor de Galicia, como O Caramecheiro, que da nombre a un barrio situado al norte de la ciudad y al lado de la playa de Coroso. "Seguramente este nome se refira ao pequeno caracol terrestre, chamado na zona caramecha das dunas (Theba pisana). Recordamos nos anos 70 do século pasado persoas apañando este caracol, sinal de que se consumía e de que tiña certo valor comercial", contó el autor.

Otro topónimo que sólo se registra en Ribeira es Listres. "O nome deste lugar da parroquia de Aguiño quizais teña que ver coa antiga existencia no lugar da planta chamada lesta, probable voz de orixe prerromana, que daría igualmente os topónimos Lista e Liste", propuso el filólogo. Este último también refiere el nombre de Cudieiros, en Palmeira, como un registro singular en el Nomenclátor de Galicia. "Pode vir de cutinarios e este do latín cŭtina. Estaría así relacionado coa palabra codia cŭtina, que é a parte externa endurecida do pan, do queixo, anaco de pan reseso, tona, parte exterior dalgunhas froitas, parte exterior que recobre o tronco e as pólas das árbores e, o significado directo que puido ter o topónimo, superficie dura da terra. En portugués hai códea como parte exterior dura, casca, costra e codio como costra da terra endurecida", detalló Fernando Cabeza.

En cuanto al nombre de la laguna de Carregal, el autor de "Toponimia de Ribeira" explica que hace referencia a la abundancia de la caña silvestre llamada carrizo o cárrega, propia de los humedales o lagos y que antaño debió ser más abundante que actualmente en la laguna. De Balieiros indicó que es, por otro lado, un zootopónimo referido a las ballenas que antes frecuentaban las costas gallegas: "A súa abundancia na costa de Corrubedo aparece reflectida nunha atestación do ano 1577 do Arquivo do Reino de Galicia", apuntó este estudioso. Y del origen del orotopónimo Os Forcados considera que es bastante transparente, "xa que fai referencia á forma bifurcada do cume do monte que designa; mentres que o nome das illas de Sagres é probablemente un zootopónimo que se refire á abundancia dun tipo de falcón usado na cetraría medieval chamado en latín sacer e denominado polo vulgo sacre", concluyó.