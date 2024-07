Cabo de Cruz honra desde hoy al Carmen con 4 días de fiesta, que rematarán con la orquesta Cinema y los fuegos artificiales

El lugar de Cabo de Cruz, en la parroquia boirense de Santa María do Castro, celebra desde hoy y hasta el martes sus tradicionales Festas do Carme, que contarán en su jornada inaugural con la disputa de un torneo de bolos tradicionales en el Campo de Triñáns desde las diez de la mañana, mientras que a las siete y media de la tarde se disputará en el campo de fútbol de Valiño el tradicional partido de solteros contra casados, tanto sean hombre como mujeres. Mañana, 14 de julio, habrá cucaña y juegos populares desde las cinco y media de la tarde, mientras que desde las diez de la noche habrá un concierto de The Cuncas y, un par de horas después empezará la actuación de DJ Nyan Boe.



El lunes 15 habrá pasacalles con Arume y Ar de Loureda (9.30), al igual que al día siguiente, y verbena desde las 22.30 con las orquestas Charleston Big Band y New York, mientras que el martes 16, día grande de estas jorandas de celebraciones, la imagen de la Virxe do Carme será trasladada desde su capilla hasta la lonja, donde a las doce del mediodía se oficiará una misa cantada, a la que le seguirá la tradicional procesión marítima. La sesión vermú (14.00) la ofrecerá DJ Matrek, que por la noche volverá a actuar en la verbena, en la que también ofrecerá su show la orquesta Cinema. Y a medianoche dará comienzo un espectáculo de fuegos artificiales desde la Ribeira Grande.