Cabo de Cruz recupera su fiesta de exaltación del mejillón con éxito de participación

Después de ocho años sin celebrarse, la Exaltación do Mexillón de Cabo de Cruz regresó al calendario festivo de Boiro en su decimosexta edición, en la que los participantes pudieron degustar el producto estrella de la Ría de Arousa. En el evento colaboran las principales agrupaciones de mejilloneros boirenses más numerosas del municipio, como son Asmecruz, A Marxa, Amebarraña, Virxe do Carme, Opmega y A Boirense, así como del Concello de Boiro y de la Consellería do Mar, con el objetivo de seguir aportando la riqueza de las propiedades culinarias del buque insignia de la gastronomía arousana y gallega.



Así, la carpa situada en el puerto de Cabo de Cruz acogió durante la jornada de hoy a cientos de comensales durante la jornada dominical que pudieron degustar más de 1.800 raciones de este molusco con diferentes preparaciones gastronómicas (empanada de mejillón, mejillones al vapor, mejillones en vinagreta y hambuguesa de mejillón), además de participar en numerosas actividades lúdicas y festivas programada durante todo el fin de semana.



Éxito, por tanto, en un regreso por todo lo alto de esta cita gastronómica, que renace con el objetivo de promocionar un producto de referencia en la comarca y que contó con el apoyo de todas las administraciones. El alcalde de Boiro, José Ramón Romero, agradeció la implicación de las agrupaciones de bateeiros y de las empresas e instituciones que colaboran para recuperar una fiesta que cuenta con una tradición en un municipio que es uno de los principales productores en Galicia.

Las autoridades arroparon la cita gastronómica | Cedida



Tampoco faltó a la cita la directora del Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar), Covadonga Salgado, en representación de la Consellería do Mar, y el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín Formoso, que destacó la tradición mejillonera del muncipio de O Barbanza y el importante impacto económico y el elevado número de puestos de trabajo que genera en la localidad el cultivo, transformación y comercialización de este producto de primera calidad, en el que Galicia es una potencia productora a nivel mundial.