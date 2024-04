El CAD de A Pobra desarrolla un proyecto educativo-medioambiental que pone el foco en el entorno como elemento terapéutico

Usuarios del Centro Integral de Atención á Doscapacidade (CAD) de A Pobra, tanto de su Servizo de Atención Temperá coma de su centro ocupacional, están inmersos desde comienzos de este mes en un proyecto educativo-medioambiental que pone el foco en el entorno como elemento terapéutico. Esta iniciativa se lleva a cabo al amparo de un convenio con DS Smith Cartogal, para el que dicha compañía aporta cerca de 5.000 euros, algo que se ratificó con la entrega de un chegue simbólico por parte del manager de la factoría, José Ramón Pardavila, a la concejala de Servizos Sociais, Amparo Cerecedo, y a la directora del centro, Julia Rial. La edila manifestó que en esta acción confluyen los componentes del fomento de un planeta más sostenible y la terapia de integración sensorial.

"A natureza inflúe positivamente no noso benestar, por iso, dende o CAD decidimos traballa-la estimulación sensorial a través da mesma. Algo significativo dado que tendemos cada vez máis, sobre todo a mocidade, a estar moi presentes no mundo virtual e reaccionar a estímulos dixitais", ñpuntualizó la edila. Es por ello que Cerecedo subrayó que "buscamos, polo tanto, reconectar co mundo real. A estimulación sensorial a través de espazos exteriores contribúe ao desenvolvemento cognitivo e o benestar emocional das persoas participantes. E, ao mesmo tempo, aprenden sobre a importancia do respecto e coidado do medio ambiente".

En esta iniciativa se sigue una metodología basada en tratamientos individualizados y grupales de forma lúdica, explorando el mundo sensorial y emocional no medio natural, según explicó la directora del CAD. Julia Rial concretó que algunas de las propuestas que se desarrollarán hasta finales de este año serán actividades sensoriales, de orientación, juegos de control y equilibrio, observación de aves, taller de jardinería o el aprendizaje sobre las tres "r" -reducir, reutilizar y reciclar-, precisando que contarán con una terapeuta ocupacional especialista en integración sensorial, con apoyo del equipo profesional del CAD.

Por ejemplo, la semana pasada se desplazaron al entorno de las marismas de As Xunqueiras para contemplar la flora y fauna y recolectaron recursos para trabajar posteriormente en las aulas. En representación de DS Smith Cartogal, su manager indicó que esta colaboración se enmarca dentro de la línea de responsabilidad social corporativa de la empresa, siempre con la vista puesta en la sostenibilidad. "Nós sempre buscamos ter un uso dos recursos naturais de forma coherente e aportar aos nosos clientes unha solución de 'packaging' sostible en todo momento", precisó José Ramón Pardavila.