El Calendario Solidario 2023 de Ambar hace un guiño a doce exitosas series emitidas en canales de TV y plataformas digitales

La asociación Ambar presentó este mediodía en el Teatro Elma, de A Pobra, la novena edición de su Calendario Solidario 2023, en el que volvió a contar con la colaboración del fotógrafo Víctor Mnuel Martínez "Pichero" y en el que su principal novedad es el giro que se hizo de las grandes producciones del séptimo arte, de las películas de cine, a las series de canales de televisión y plataformas digitales, de las que una cuarta se hicieron en Galicia: La casa de papel, Vis a vis, O sabor das margaridas, Paquita Salas, Las chicas del cable, Vergüenza, Vivir sin permiso, Néboa, La que se avecina, Velvet, Fariña y El desorden que dejas. Los usuarios de la asociación vuelven a ocupar el lugar de los protagonistas de esas producciones audiovisuales repitiendo la caracterizacion y las posturas de ellos en las portadas de las mismas.

El almanaque en su versión de pared se puede adquirir por 7 euros y el de mesa por 3,5 euros, reservándolo en la web de la entidad, llamando al teléfono de contacto 981 874 480 o escribiendo un mensaje al e-mail correo@asociacionambar.org. La recaudación se destinará a fines benéficos, que en esta ocasión será para el servicio de transporte con al finalidad de sufragar el sobrecoste de las subidas en el precio del combustible. Desde la asociaicón que preside Milagros Rey sostienen que su calendario "é o único dentro do panorama nacional que recrea fielmente, a través dun traballo minucioso de caracterización, vestiario e deseño, carteis de películas, neste caso de series. A finalidade desta iniciativa é a de promover unha visión positiva e empoderadora das persoas con diversidade funcional destacando a súa faceta artística", precisaroin desde la entidad.

A la presentación asistieron alrededor de 80 personas, entre los que sobresalieron los protagonistas de las portadas de las series que luego ocupan un espacio en cada hoja del calendario, y que estuvieron acompañados de sus familiares, además de los profesionais de Ambar. Alicia Romero fue la encargada de la apertura del evento dando paso al referido making off en el que se vio un resumo del proceso del trabajo de elaboración del Calendario Solidario 2023. A su remate, fue desvelando las portadas de cada mes por orden, introduciendo cun vídeo en el que se podía ver cómo fue el trabajo en cada una de ellas. Por último, agradeció la implicación de todos los colaboradores que financian económicamente este proyecto y lo hacen posible, y que fue citando uno a uno: Serdeco, Mobalco, A Poutada, Rio Blanco, Alvarez Riveira, Eclipse, Neumáticos Soto, Mariño, Shell Santa Uxía, Forxa Galega, Coyomar, Fripusa, ADM asesores, Triñanes, Pichero e Grafik Boiro.

La intervención de Milagros Rey también fue para transmitir agradecimientos: a Pichero, por toda su implicación en el proyecto, a las empresas que colaboran y financian y a la concejala Amparo Cerecero. Y destacó la importancia de que las persoas con diversidad funcional tengan su espacio en la comunidad para que no quede ninguna duda de sus capacidades "e non das discapacidades". Pichero se dirigió a los protagonistas del calendario para decirles: "volvémolo facer... este ano superámonos, sodes uns cracks’. También agradeció a Zeltia Iglesias, responsable de este proyecto: “É o outro 50% do traballo”, y a toda la familia Ambar por su trabajo "ben feito". Amparo Cerecedo declaró que para el Ayuntamiento de A Pobra es todo un orgullo participar en esta presentación y que para ella la Navidad non comienza con el encendido de las luces, sino que lo hace una vez se presenta el Calendario Solidario de Ambar. “Cada ano sorprendédesme moito máis, con todo o que sodes capaces de facer, as emoción o que transmitides...sodes profesionais”. Y les dio las gracias a los participantes en este almanaque por enseñar al resto de la gente a vivir el día a día con esas "intensidade e autenticidade".