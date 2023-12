Un calendario solidario fuera de serie hecho por Ambar con carteles de series de televisión

La Asociación Ambar das Persoas con Diversidade Funcional desveló este mediodía en el Teatro Elma de A Pobra las imágenes que acompañan su noveno calendario solidario, que contaron con la implicación altruista del fotógrafo noiés Víctor Manuel Martínez "Pichero", y que ya se puede adquirir a partir de hoy en el Centro de Recursos de la entidad, pero también se puede reservar a través de los canales habituales como son el email correo@asociacionambar.org, la página web de la entidad y el teléfono de contacto 981 875 475, y que en su versión de pared tiene un precio de 7 euros, mientras que el precio del de mesa es de tres euros y medio.

Si para el de este año se había dado un giro al pasar de los carteles de películas conocidas y taquilleras a las de las series televisivas, para 2024 se decidió darle continuidad a esa experiencia tras la gran aceptación cosechada. Durante la presentación intervinieron el propio Pichero, la concejala de Servizos Sociais, Amparo Cerecedo; la presidenta de Ambar, Milagros Rey, y la coordinadora del proyecto, Zeltia Iglesias. Entre los presentes en el patio de butacas se encontraba usuarios, amigos y familiares, además del alcalde pobrense, José Carlos Vidal, la edila de Cultura, Patricia Lojo, y Isabel Cañas e Irene Souto, en representación de la empresa Congalsa.



El evento se inició con la proyección de un "making of", en el que quedó reflejado el proceso de trabajo para la realización de las fotografías de las doce series y luego fueron desvelándose una por una, especifícándose el mes al que correspondían: "Cuéntame" (enero), "Tiempos de guerra" (febrero), "Viradeira" (marzo), "Entrevías" (abril), "Valeria" (mayo), "Operación marea negra" (junio), "3 Caminos" (julio), "El Pueblo" (agosto), "Señoras del Hampa" (septiembre), "Fácil" (octubre), "Rapa" (noviembre) y "Élite" (diciembre).

Al final del acto, Pichero les tenía guardada una sorpresa. Debido a que muchas de las personas que trabajaron como actores y actrices en las series cuyos carteles fueron versionados por Ambar n pudieron acudir debido a sus compromisos profesionales, enviaron vídeos que fueron proyectándose uno a uno y en los que saludaron a los protagonistas del calendario y les felicitaron por el trabajajo realizado, así como la labor de Ambar, entre los que se incluyeron José Coronado de "Entrevías"; Ángel Jordá, Ingrid Rubio, Javier Losán y Carlos Areces de "El Pueblo"; Sabela Arán de "Viradeira" y también Ramón Campos, del que Pichero dico que es un "colaborador impagable", y que es el creador de series como "Velvet", "Fariña", "Las Chicas del Cable", "El Verano que vivimos" y la ya citada Tiempos de Guerra", de la que también mandaron videos algunos de sus protagonistas, como Amaya Salamanca, Alicia Borrachero y Federico Pérez.

“Estamos ilusionados non só por velo senón por ser protagonistas, que é o que sodes, protagonistas de todo isto”, manifestó Milagros Rey dirigiéndose a los usuarios de Ambar, de los que 74 participaron en el calendario solidario de 2024. "Grazas a todas as persoas que nos acompañades hoxe e a todas as empresas que nos apoian e que fan posible este proxecto”, como son Mobalco, Serdeco, Neumáticos Soto, A Poutada, Coyamar, Rio Blanco, Alvarez Riveira, Eclipse, Pablo Ferreirós Avogado, Electro Vidal, García Sanchez, Shell de Santa Uxía, Fripusa, Mariño Ortopedia, Por Amor al Arte, GrafikBoiro y Pichero Estudio Fotográfico.

“O primeiro que quero é dar as grazas a Ambar por permitirnos facer esta locura xa vamos pola novena edición... este ano penso que nos volvemos a superar, nótase en cada presentación que cada vez necesitamos máis cine” afirmou Pichero no seu discurso. “É un proxecto persoal o cal espero que sexa o proxecto persoal máis largo da miña vida”, declaró Pichero. "Quero dar a noraboa a toda a comunidade de Ambar, ás persoas usuarias, ás profesionais... porque para min este tipo de actividades son fundamentais por dúas vertentes, porque as artes son sanadoras e por outra pola parte social e máis lúdica", señaló Amparo Cerecedo. La edila cerró el turno de intervenciones afirmando que “contaredes sempre co apoio do Concello da Pobra de temos que poñer unha alfombra vermella porque esto é mellor que os Óscar, os Goya e os Mestre Mateo, pois para o ano tamén a poñeremos”.