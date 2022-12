Callejeros busca cobijo a un varón al que se le incendió el galpón en el que vivía y se quemaron tres perros

Un cobertizo situado en Pesqueira, en la parroquia boirense de Santa María do Castro, en el que vivía desde hacía bastante tiempo un indigente con ocho perros, fue pasto de las llamas debido a un incendio que se declaró pasada las doce y media de la tarde de la jornada de Nochebuena. Ese lugar quedó en una situación que no reúne las mínimas condiciones de habitabilidad, por lo que ese hombre no puede seguir allí por más tiempo. El fuego arrasó la cubierta y paredes de plásticos, con que se protegía de las inclemencias meteorológicas y el interior no reúne los requisitos mínimos para vivir. Callejeros Barbanza, entidad benéfico social de la zona, tuvo conocimiento de esa situación y puso en marcha una iniciativa para buscarle un cobijo adecuado, y que mientras no le encuentra algo definitivo en condiciones, al menos pueda refugiarse en una tienda de campaña o un equipamiento similar.



Cinco de los ocho perros que vivían con él pudieron huir de las llamas, pero los otros tres se vieron atrapados y sufrieron quemaduras, aunque finalmente pudieron huir, ya que cuando la Guardia Civil llegó al lugar, tras recibir el aviso del incendio, no encontró a ningún animal dentro, pese a que estuvo inspeccionado la zona ya que era conocedora, por otros temas, de que allí había perros. Tampoco los vieron los Bomberos de Ribeira y Boiro, ni el servicio municipal de emergencia, ni Protección Civil. De las graves quemaduras que presentan tuvieron que ser atendidos en diversas clínicas veterinarias de la zona. Dos de ellos son machos, “Negrito” y “Coki”, y ya han regresado a su casa con su dueño tras recibir el alta después de las primeras atenciones recibidas, pues las lesiones que presentan evolucionan favorablemente y se cree que tendrán curación. En peores condiciones se encuentra la hembra, “Corina”, que permanece en la clínica veterinaria Ramiro Tubío, donde se indicó que va a tener que pasar una temporada más larga de cuidados para conseguir su total recuperación.



Callejeros Barbanza tuvo conocimiento el día de Navidad por parte de una persona que había una perra con quemaduras en la playa de Carragueiros, y tras recogerla la llevaron al veterinario, y poco después encontraron a los otros dos, con los que hicieron lo mismo. Juan Blanco, presidente de dicha entidad benéfica, manifestó que, pese a los pocos recursos que pueda tener el hombre que vivía con los perros en el referido alpendre, esos animales presentan un aspecto de estar bien cuidados y alimentados.