Camela, Mikel Erentxun y un tributo a Amy Winehouse serán algunos atractivos de las Festas do Verán de Boiro

El Ayuntamiento de Boiro acaba de anunciar la relación de artistas que conforman el cartel de sus Festas do Verán 2023, que se van a celebrar entre el 30 de junio y el 5 de julio. Básicamente, el programa está compuesto por artistas locales, grupos de musica tradicional gallega, orquestas, tributos e conciertos de renombre, como es el caso de Camela, que será en un concierto de pago para el que a partir de mañana se podrán comprar las entradas. El resto de actuaciones y espectáculos musicales serán gratuitos, destacando los de Mikel Erentxun, Amy Winehouse Band, Fillas de Cassandra, Catuxa Salom, Mondra, Quinkillada, Aliboria, O Rabelo, High Paw y Xosé Lois Romero.

En cuanto a las orquestas se contará con Panorama, París de Noia, Marbella, New York, Players, TNT y La Principal, pero también habrá otros conciertos como los de Broken Peach, Leite con Jalletas, Astray, O Ghalegho, Bony Drill, The Cuncas y Brigadiers. En cuanto a los grupos de música tradicional estarán Abeloura, Aroña, el grupo de baile de Abanqueiro, Xilbarbeira, Lumieira, Nunca é Tarde, Os Pequenos do Barbansa, A Dorniña, As da Boina, Arume, Caraveiros, AR de Loureda, Trobeiros da Ponte y la Banda de Música de Boiro. Igualmente, habrá también sesiones de pinchadiscos con DJ Matrek, DJ Jacobo, DJ Places, Marcos Magán, DJ Neil, Tito Maverick, DJ Mateo Abelleira, Bruno DJ y Rasca&Pincha, además de espectáculos infantiles con Teatro Ghazafellos, Circo Chosco, Nauta Teatro, un espectáculo piromusical y de danza.