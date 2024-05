Cancelada la Concentración Boiromotos de este año al tener que hacer un cambio de fecha ajeno a su voluntad

La directiva del Motoclub Boiromotos acaba de confirmar en un breve comunicado su decisión de cancelar la concentración de este año, argumentando que, pese a que lleva tiempo trabajando para que ese evento anual sea el que todos desean, el hecho de tener que realizar un cambio de fecha ajeno a su voluntad, que al parecer está motivado por la celebración de una fiesta temáticaa en esas mismas fechas, ha provocado que "las cosas se han complicado". Por ello, señalan que, muy a su pesar, se ven en la obligación de suspender la reunión de este año "debido a que no podemos garantizar que el evento esté a la altura de los anteriores". Pese a todo, sus responsables señalan que siguen trabajando para poder encontrar una solución, "aunque ya anticipamos que no será en verano para no pisar la concentración de otros colegas".