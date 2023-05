El candidato del BNG a la Alcaldía de Ribeira exige actuar para afrontar los actos violentos en la localidad

El BNG reaccionó públicamente a los actos violentos acontecidos en las últimas semanas, que están generando gran inseguridad entre los vecinos, y que se ha visto agravado con el intento de homicidio de la pasada madrugada en la céntrica Rúa Diego Delicado. Su candidato a la Alcaldía, Luis Pérez Barral, sostiene que la falta de efectivos en las Policías Local y Nacional "é sobradamente coñecida, distando moito do que a normativa vixente estima como recomendable, de 1,8 axentes por cada 1.000 habitantes, o que no caso da capital barbanzana equivaldría a 49 axentes". Precisó que Ribeira se encuentra "lonxe" de esa cifra, al contar con un cuadro de agentes "moi minguado". La formación frentista también hace referencia a que Ribeira es una ciudad de servicios cuya población flotante diaria es muy superior al padrón municipal, agregando que a ello se suma el incremento en la época estival a causa del turismo.

El alcaldable del BNG lamenta lo acontecido y condena todos los actos violentos, y considera que “o labor que realiza a Policía Local é positivo, mais este corpo de seguridade non conta cos axentes suficientes, polo que é imposible garantir a seguridade en todo o municipio”. De igual modo, a través de un comunicado se pone a disposición de las instituciones para colaborar apoyando "as medidas que haxa que realizar para atallar as continuas denuncias por roubos, actos vandálicos ou violencia". Con la finalidad de que se puedan coordinar "de maneira efectiva" los agentes de las policías de Ribeira, desde el BNG solicitan que se convoque inmediatamente la junta local de seguridad para afrontar esta situación que Ribeira padece y se tomen "medidas efectivas" para garantizar la seguridad de la población. De igual modo, el BNG también demanda que el Ayuntamiento, en coordinación con la Policía Nacional, aumente las patrullas y los recorridos que hace la Policía Local como medida para tratar de garantizar una mayor presencia policial en la calle y "contribúan a aumentar a seguridade polas noites".