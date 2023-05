El candidato del PSOE a la Alcaldía de Ribeira denuncia la deficiente conservación de los parques infantiles

El PSdeG-PSOE de Ribeira denunció el "mal estado" en que se encuentran los parques infantiles de la capital barbanzana. Según indicó el candidato socialista a la Alcaldía ribeirense, Francisco Suárez-Puerta Colomer, muchas de las deficiencias que presentan estos recintos de juegos para niños pueden suponer un peligro para sus usuarios. El cabeza de lista del partido del puño y la rosa en la localidad ribeirense indicó que uno de los parques que se encuentra en peor estado es el de la Praza do Centenario, del que precisó que, a pesar de estar en el centro de la ciudad y ser uno de los principales del municipio "ten un aspecto lamentable". Al entender de Suárez-Puerta, este parque infantil padece una carencia de mantenimiento constante "e faltan varios parafusos, polo que as estruturas poderían partir en pedazos", afirma o socialista.

"O chan está destrozado, está o cemento ao aire e hai un buraco xusto á saída do tobogán, un neno podería partir o nocello aí", enumeró el alcaldable socialista, quien precisó que "non sei que pretende o Concello deixando os parques nesta situación". Francisco Suárez-Puerta manifestó que esta mesma situación "ocorre en moitos máis parques de Ribeira, onde hai unha total deixadez cos nenos". "Isto xa leva moito tempo así, non é cuestión dun par de días", puntualizó el cabea de lista del PSOE ribeirense. Por estas razones, desde el PSdeG-PSOE exigen que haya "un correcto mantemento" de los parques infantiles en el municipio, y que se reparen las deficiencias que presentan.