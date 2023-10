Caos circulatorio en el IES Nº1 de Ribeira al ir muchos padres a llevar y recoger a sus hijos

Cansados de que sus hijos lleguen tarde a sus aulas en el IES Número 1 de Ribeira o que regresen a sus casas mucho tiempo después de rematar las clases debido a que no hay plazas en los autobuses regulares, y de que no se tomen medidas para paliar ese problema que se arrastra desde hace dos cursos escolares, son numerosos los padres que han decidido buscar las fórmulas para encontrar la solución. Señalan que el problema se prolonga sin que se arregle y que no les quedó otra opción que sacrificarse, teniendo que pedir horas en el trabajo y desatender otras ocupaciones para llevar a sus hijos a ese centro educativo y a recogerlos a la salida, y precisaron que muchos acuden una hora antes para poder encontrar un sitio en el que esperar la salida de sus hijos.



El hecho de que ahora acudan muchos padres en sus vehículos particulares para llevar o recoger a sus hijos está provocando que en las horas punta, que son las de entrada y salida del instituto, especialmente cuando coinciden e horario los de la ESO y de Bacharelato, se formen atascos y se colapse ese entorno “como está sucedendo nestes días de choiva, nos que o caos é tremendo”, en que a la hora de entrada se forman largas colas hasta más allá de la rotonda de As Saíñas y que a la salida se forma un embudo por el que tienen que pasar todos los que aparcan en la calle paralela al instituto y en la explanada que hay delante del centro de raqueta.



Así lo afirmó la presidenta de la Asociación de Nais e Pais de Alumnos (ANPA) “Caramecheiro”, Paz Riobó, quien para tratar de contribuir a un posible alivio de esa situación, les mandó un mensaje a todos los progenitores en el que apela al civismo para que respeten las zonas cebreadas y las zonas reservadas para los autobuses, que venían invadiendo en jornadas previas y se abstengan de seguir haciéndolo, algo que cumplieron ayer, pero el problema continuó. En caso de que persista esa situación, esa representante anunció que la presencia de la Policía Local para ayudar a descongestionar el tráfico de esa zona. Paz Riobó, que agregó que la presencia de coches de los padres que van a llevar y recoger a sus hijos al IES Número 1 coincide también con la de los vehículos de muchos profesores, con lo que asegura que la situación se vuelve “moi complicada”, indicó que otra de las recomendaciones que les trasladó a los padres es que les digan a sus hijos que guarden el orden al subir a los autobuses, pese a la falta de plazas, para evitar riesgos innecesarios.