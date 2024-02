Un Carnaval de Amicos con disfraces de personajes de cuentos y cine y peculiares superhéroes

Usuarios, familiares y profesionales de Amicos iniciaron ayer el Carnaval con diversas actividades en las instalaciones de su Centro de Atención Integral en Comoxo. Acompañados de la directora xeral de Discapacidade, Begoña Abeijón, realizaron un desfile disfrazados de los 101 dálmatas, Charles Chaplin, los personajes de cientos y películas de cine como Alicia en el país de las maravillas, Charlie y la fábrica de chocolate Mago de Oz, Harry Potter y superhéroes salidos de la factoría del propio centro de la asociación presidida por Esther Vidal. De esa manera se puso en escena el trabajo final de unos preparativos que se prolongaron durante un par de semana, durante las que los usuarios crearon tanto sus disfraces como la decoración del centro, que incluyó desde un portal de venta de entradas hasta distintos murales sobre temática cinéfila, que fueron colocados en los pasillos del edificio para la celebración de una jornada llena de música, desfile, dulces típicos, bailes y una singular entrega de premios a las mejores máscaras.

Todos ellos pasearon al son de la música por el corredor de las instalaciones del centro de Amicos y, al rematar el desfile, se llevó a cabo la entrega de los "Amioscar", estatuillas elaboradas en el taller de barro por los usuarios que acuden al mismo. El jurado estuvo formado por la propia Begoña Abeijón, así como Xoán España y Digna Iglesias, director xeral y vicepresidenta de Amicos;, además de Fermina Fernández y Rosa González, familiares de algunos de lso beneficiarios de dicha entidad. Tras una intensa y reñida deliberación, ese jurado decidió otorgarle el "amioscar" a la mejor caracterización al grupo de Charles Chaplin, el de la mejor coreografía a Charlie y la fábrica de chocolate, el del mejor maquillaje a 101 dálmatas. además, el premio al mejor vestuario fue para Alicia en el país de las marabillas, mentras que el de la mejor puesta en escena recayó en Harry Potter, el de mejor animación fue para el grupo de superhéroes y, por último, el galardón para la mejor interpretación fue para Mago de Oz. Una vez rematado el concurso, los "amicos" disfrutaron juntos de una jornada llena de música, dulces típicos, bailes y mucha diversión.

Xoán España calificó la presencia de la directora xeral de Discapacidade como “un honor, posto que é unha gran colaboradora para as asociacións. Dende a súa área sacaron un novo contrato público para as prazas cunha modalidade de concerto social, apostaron por financiar e ampliar instalacións e, ao mesmo tempo, seguiron apoiando as entidades nos proxectos de innovación en ámbitos como son os medioambientais ou de ocio...". Igualmente, el direcor xerla de Amicos declaró que "non podemos máis que darlle as grazas por estar aí e innovar e mellorar de forma constante tódolos servizos e contribuír a que ningunha persoa con discapacidade quede atrás e haxa recursos para todos eles”. También quso darle las gracias “por vir, por sumarse a nós e sobre todo por, pese ás dificultades, cumprir con todo o prometido e que todo sexa unha realidade e salga para adiante”. Fue un agraecimiento al que además se unió Digna Iglesias.

Por su parte, Begoña Abeijón, declaró que “xa estivemos aquí no Festiritititi, e agora estamos neste festival que está do máis animado. Para a Xunta de Galicia, Amicos é toda unha referencia no ámbito da atención ás persoas con discapacidade, e non só aquí na comarca do Barbanza senón tamén en Galicia”. De igual modo, destacó que “é un pracer colaborar sempre con eles, facémolo a través de varias liñas de axuda, a través do financiamento de prazas, e seguirémolo facendo no futuro con máis intensidade”. La directora xeral de Discapacidade también destacó la celebración por parte de los niños del área de Pekes de un pequeño Carnaval en el centro de Amicos en Oleiros (Ribeira)., donde disfrutaron de una mañana lleva de música,

bailes, diversión y una merienda conjunta y, de una manera especial, se adentraron el mundo de las maravillas y hoy podrán escoger le diusfraz que más les apetezca.