Más de un centenar de vecinos de Corrubedo se concentran ante el Parlamento en Santiago para pedir un médico

Más de un centenar de vecinos de Corrubedo cambiaron esta mañana las calles del principal núcleo de población de la parroquia ribeirense por las inmediaciones del Parlamento de Galicia, en Santiago de Compostela, para hacer oír sus protestar ante los representantes políticos gallegos y dar visibilidad al problema que arrastran desde hace meses y que les ha llevado a salir a manifestarse desde el pasado mes de octubre. Fue en torno a las nueve y media de la mañana cuando partieron desde desde las inmediaciones del bar Stop un autobús y un microbús completamente llenos, así como varios decena de residentes en vehículos particulares con dirección hacia la capital de Galicia, en donde desde la once de la mañana y durante media hora protagonizan una concentración frente al Pazo do Hórreo, y donde incluso llegaron a cortar el tráfico. Los afectados señalaron que tienen que desplazarse hasta Ribeira para recibir atención médica, lo que les genera "graves inconvenientes" al carecer de un transporte público que funcione correctamente, además de que se satura el centro de salud de Santa Uxía que ya cuenta con un servicio sanitario muydeteriorado por la falta de recursos mateeriales y medios humanos.

Con esa nueva protesta tratan de lograr la recuperación del servicio médico tal y como lo tenían antes, es decir, "un médico todos os días a tempo completo", tal y como gritaron de manera reiterada durante dicha concentración y vienen demandando desde hace aproximadamente nueve meses. Durante su protesta coincidieron con la salida de la manifestación que realizaron los Bomberos de los parques comarcales de Galicia, entre los que se encontraba una amplia representación de los parques comarcales de Ribeiray Boiro, para demandar un convenio colectivo justo y acorde con el trabajo que realizan estos profesionales y se transmitieron ánimos mutuamente tanto de palabra como con aplausos para continuar en la lucha y defensa de sus derechos hasta conseguir lo que reclaman. Durante esta protesta también contaron con el apoyo del alcalde de Ribeira, Luis Pérez Barral, y de los concejales Vicente Mariño de Bricio y Francisco Suárez-Puerta Colomer. Al regresar a Corrubedo, los vecinos participantes en la concentración en Santiago aún tuviron ganas de seguir manifestándose y recorrieron con pancartas la distancia desde las inmediaciones del bar Stop, donde los dejaron los autobuses, hasta el centro de salud, donde remataron dieron por remtada la protesta.

En el transcurso de la movilización, el alcalde de Ribeira lamentó que la Consellería de Sanidade “continúe castigando aos veciños de Corrubedo” tras nueve meses sin médico a tiempo completo “e todos os días”. En este sentido, Pérez Barral reclamó una reunión urgente de la nueva corporación municipal con los responsables autonómicos del área sanitaria con el objetivo de alcanzar una solución adecuada. El mandatario local recalcó que Corrubedo es una parroquia rural de 600 habitantes que está situada a una distancia considerable del ambulatorio de Ribeira "e non podemos -dijo- obrigalos, sobre todo aos maiores, a desprazarse para seren atendidas no centro de saúde de Ribeira “xa mermado pola falta de persoal”, precisan que este último ya cuenta con la mitad del personal en verano pese a que la población se incremente y sube la demanda de atención sanitaria, por lo que demanda incrementar los medios materiales y de personal para garantizar una atención médica de calidad a los ribeirenses y avanzó que “o Concello xa mostrou toda a súa disposición para colaborar con Sanidade en todo aquilo que solicite co fin de resolver este grave problema”.

O alcalde ribeirense reiteró que el “déficit de medios e persoal” está causando graves dificultades a los vecinos y demanda a los responsables de Sanidade que escuchen “o clamor da veciñanza” para mejorar ese servicio básico y garantizar el derecho que tienen a ser atendidos por la Sanidad Pública Gallega y con calidad. Por su parte, la diputada y portavoz de Sanidade hospitalaria del BNG, Iria Carreira que acompañó al alcalde nacionalista y a los vecinos en la concentración, recordó que ya formuló varias preguntas al Gobierno autonómico en comisión parlamentaria y en pleno para dotar de facultativo al consultorio periférico de Corrubedo todos los días y a tiempo completo "sen que o conselleiro de Sanidade se pronunciara favorablemente sobre esta dotación". Carreira anunció que el Bloque seguirá registrando iniciativas en esta línea para que Ribeira cuente con una atención sanitaria de calidad.