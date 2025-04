Un cento de activistas concéntranse frente aos xulgados de Padrón na defensa do galego

O presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, Marcos Maceira, e a tiktoker Sara Seco acolléronse ao seu dereito a non declarar no xulgado de Padrón ao considerar que é a Policía de Rianxo a que ten que demostrar un suposto delito de inxurias despois de facer público un atestado no que se afirmaba que os traballadores públicos ‘‘non tiñan a obriga de falar en galego’’ a quen llo solicitase. Acompañados de un cento de persoas, Maceira e Seco aseguraron que ‘‘a propia denuncia da policía amosa a falsidade das súas acusacións’’, pois aseveran que no atestado ‘‘a policía mentiulle a un cidadán’’.

Defensa da lingua galega

A Mesa pola Normalización Lingúística entende que esta denuncia atenta contra a liberdade de expresión e contra os dereitos lingüísticos da poboación galega coa vontade de ‘‘intimidar e amedrentar a quen ouse pór en evidencia as actitudes hostís á lingua galega’’.

‘‘Esa actitude ficou clara no proceso xudicial contra o cidadán que reclamou o seu dereito á atención en galego’’, engadindo que ‘‘e agora denunciando destacados membros da Mesa pro reproduciren a literalidade dun atestado policial e dunha resolución sancionadora’’.