El Centro Recreativo de Artes otorga 25 reconocimientos en su Certame de Poesía Albariza

Un total de 25 reconocimientos fueron los que se hicieron con motivo del acto de entrega de los premios del 8º Certame de Poesía “Albariza” -se suele celebrar en junio, pero que la pandemia obligó a retrasar desde el año pasado-, al que concurrieron alrededor de 70 trabajos, y que tuvo lugar en la tarde del domingo en el salón de actos del Centro Recreativo de Artes ante unas 200 personas, que también pudieron seguir la actuación del grupo Misela de Noia. En la categoría de 9 a 11 años se impuso Noa Brión Martínez con su poema “O outono”, por delante de Antonio García Reiriz con “O fútbol” y Sofía Paz Fernández con “Os segredos do mar”; en la de 12 a 14 años ganó “O meu avó” de Claudia Ageitos Caamaño, seguido de “A praia” de Naira Folgar Tesón y ““O colexio de Brais Rivas Boo; y en la de 15 a 17 años quedó primera Sara Ramallo Tomé por “O pozo do esquecemento”, mientras que Carmen Insua Olveira con “Cinco minutos” y Alejandra Olveira Rivas por “Volver”, fueron segunda y tercera, respectivamente.



Las premiadas recibieron de premio una placa conmemorativa, dos recibos de lotería, y un libro, además de 150, 100 y 50 euros en vales de compra de material escolar y deportivo, respectivamente. Además, con la finalidad de mantener viva la ilusión y las ganas de escribir de las personas mayores, se otorgaron nueve accésits, con la entrega de las correspondientes placas conmemorativas, a otros tantos participantes mayores de 18 años que presentaron poemas. En este caso fueron Enma María Domínguez (“Cando te atope”), Juana Pérez Martínez (Unha historia real”), Andrea González Suárez (“Lembranzas”), Paqui Cubiella Sánchez (“Recordos da miña infancia”), Antonia Fernández Villanueva (“Historia tuchiña”), Juana María Prol Castro (“Recordos da miña alma”), María Encarnación Baleirón Rodríguez (“Ditos e rimas”), Pepita Vidal Pérez (De visita a Santa Uxía”) y Magdalena Castro González (“Noela Nicolasa”). Entre los otros reconocimiento se incluyeron las placas otorgadas a los colegios plurilingües de Artes y O Grupo, así como el Sagrado Corazón de Jesús de Castiñeiras y el Bayón, así como los ramos de flores que se entregaron a la gerente del Museo Etnográfico de Artes, María Fernández Lampón, y a la directiva Pura Paz Santos, por su constante colaboración, y al socio Francisco Sampedro Romay se le obsequió con una placa con una recreación de la lareira que se exhibe en ese museo.



Los 18 trabajos galardonados fueron publicados fueron publicados en un poemario, del que se editaron 450 ejemplares, de los cuales se entregó un libro a cada asistente al acto, que contó con la asistencia del alcalde, Manuel Ruiz, y de los ediles Elvira Pereira y José Manuel Vilas, que entregaron los premios y otros obsequios junto con Manuel Reiriz, presidente del Centro Recreativo de Artes. Este último indicó que, después de que el año pasado, a causa del coronavirus, no pudieron conmemorar el 50 aniversario de la constitución del Centro Recreativo de Artes, están preparando un programa de actividades para celebrar el próximo año los 50+2 años de esta sociedad”.