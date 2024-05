El centro de salud de Rianxo se suma al de Ribeira en la delicada situación por la falta de médicos

El centro de salud de Rianxo se suma al de Ribeira en la delicada situación por la acuciante falta de médicos. Según informaron fuentes de la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza, en la jornada de ayer faltó uno de los cuatro médicos de cabecera que son titulares de plaza en el turno matinal, y durante toda la jornada se registraron las ausencias de tres de los cuatro facultativos de carácter deslizante, es decir, que prestan sus servicios por la mañana o por la tarde de manera alternativa, y que eso repercute en un incremento en las listas de espera para conseguir una cita con el médico de Atención Primaria. Además, añadieron que siguen sin cubrirse tres plazas del Punto de Atención Continuada (PAC), precisando que cada jornada acude un médico de otro servicio similar para prestar asistencia. Por ese motivo, a las concentraciones de protesta que se vienen convocando desde el pasado 10 de mayo a las puertas del ambulatorio de la capital barbanzana, desde este mediodía se suman acciones similares en el centro de salud rianxeiro.

Las reacciones a esta delicada situación no se han hecho esperar y, además de la referida plataforma sanitaria comarcal, el grupo municipal del BNG de Rianxo indica que "ollamos con enorme preocupación a situación actual do sistema de Sanidade Pública no noso concello. É moi urxente que entre as tarefas a acometer polo novo equipo da Xerencia do Sergas se atope a de resolver a falta preocupante de facultativos". Desde las filas nacionalistas locales señala que "a cobertura é a todas luces insuficiente e puidemos comprobar como persoas non tiñan posibilidade de citas médicas en tres semanas, por non falar da sobrecarga que supón para moito do persoal a acumulación das necesidades de saúde en menos médicos e persoal do que debería". Desde la formación frentista añadieron que a las puertas del verano, en que se suman los permisos vacacionales, "no que se suman os permisos vacacionais, no que non se cubren tradicionalmente especialidades como a de Pediatría e no que a poboación do concello aumenta a conta da chegada de turistas, sigue aumentando a preocupación por esa situación, por non falar dun escenario a medio prazo no que se prevé que se sumen xubilacións de facultativos de toda a comarca de forma xeralizada".