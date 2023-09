Cerca de 300 personas participaron en la VIII Andaina Solidaria co Alzheimer en Ribeira

Una cifra muy próxima a las 300 personas se inscribieron para participar a última hora de la tarde de ayer en la octava edición de la Andaina Solidaria co Alzheimer de Ribeira, que constó de siete kilómetros de recorrido de dificultad baja, con salida y llegada en el parque García Bayón, en las que los responsables de Agadea dieron las gracias a los participantes y a las empresas y negocios por su implicación y sus donativos. El polifacético artista Tonhito de Poi fue el padrino de este evento y, al igual que hicieron el resto de los asistentes, destacó la encomiable labor que realiza Agadea. En este sentido, reconoció que desconocía lo "importantes" y "fantásticos" que son los centros de día -su hija trabaja en uno de ellos- y lo que contribuyen en la evolución cognitva de las personas mayores, precisando que juegan con ellos, hacen gimnasia y crucigramas, entre otras actividades que les ayudan a estimular la mente y la memoria, Añadió que "a decisión boa sempre é posible se se fai con cariño, pois se se fai con egoismo é equivocada sempre, aínda que poda parecer boa nun primeiro momento".

Sobre su elección como padrino de esta VIII Andaina Solidaria co Alzheimer de Ribeira, Tonhito de Poi dijo que era el "perfecto" para ello por tres razones: "porque fixen descalzo o Camiño desde Roncesvalles ata Santiago de Compostela, e medroume o pe un número máis, eu son unha persoa de fe pois estiven no colexio Sagrado Corazón de Jesús de Castiñeirase creo nese vínculo inmortal, e pola memoria, que é o arquitecto da nosa identidade que se vai deluíndo co tempo". A continuación, añadió camos aparecemos neste planeta de pequenos vimos sen memoria e a nosa familia nos ten que educar e darnos unha identidade, pois exactamente é o mesmo que temos que facer nós cos nosos maiores, que deron a súa vida e se dedicaron a nós e agora nós temos a obriga de coidalos e estar seguido a recordarlles quen son, que están na súa casa e están protexidos".

Antes de pasarle la palabra al alcalde, Luis Pérez Barral, al que se refirió como "o home que lidera ao pobo de Ribeira, polo cal estamos todos contentos, xa que entrou sabia nova e fresca", Tonhito de Poi le hizo un encargo al mandatario en relación a un proyecto o idea que tiene y que se resume en el lema "se queres ver a Galicia verdadeira, vente a Ribeira". En este sentido, se refirió a la eliminación del eucalipto, al saneamiento de la ría y otras cuestiones. precisando que si un hombre de Australia quiere conocer Galicia en tres días, "temos que aplicarnos na gastronomía, na paisaxe..., pois se quixera ver eucaliptos xa os ten en Australia". El regidor local manifestó que cogía la idea del polifacético artista "para facer unha Galicia verdadeira en Ribeira" expresó su deseo de poder cumplirla pronto.

Pérez Barral manifestó que todos los que tuvieron o tienen personas con Alzheimer saben de la importancia de los cuidados y de los centros de día en los que se puede ejercitar la memoria para detener el del avance de esa enfermedad. Recordó que cuando tenía a su abuela con Alzheimer pudo ver como se fue deteriorando poco a poco y que el trabajo que hacen entidades como Agadea "é digno de loubanza, porque vemos como as nosas persoas queridas van perdendo a súa memoria, van deixando de saber quen son e quenes son os seus familiares. e faise duro. Unha persoa con Alzheimer precisa todo ese cariño que dicía Tonhito e toda a nosa comprensión e estar sempre ao seu lado coidándoa". Por ello, dijo que el Ayuntamiento va a seguir apoyando estas iniciativas para darle visibilidad, a la necesidad de seguir consiguiendo fondos para que esos centros de día puedan tener los recursos que precisan para apoyar a esa población mayor con Alzheimer. Agradezo a vosa entrega, cariño e doazóns para facer posibles estes proxectos e que entidades como Agadea podan seguir facendo este traballo encomiable, concluyó el alcalde.