La chocolatada de homenaje de Amas de Casa a los mayores de Ribeira será el 26 de marzo

El restaurante Baiuca, en Goda-Artes, dará cabida el próximo 26 de marzo, a partir de las cinco de la tarde, a la tradicional chocolatada que ofrece la asociación de Amas de Casa de Ribeira a las personas mayores de 65 años de la localidad y que, después de tener que suspenderse en 2020 a causa de la irrupción de la pandemia y a que se consideró que los destinatarios de esta actividad figuraban entre la población de riesgo, se pudo recuperar el año pasado, cuando tuvo lugar el 3 de abril. La presidenta de la entidad promotora, Puri Cores, y la concejala de Cultura, Mariola Sampedro, dieron cuenta de los detalles de esta actividad, para la que mañana, día 7 de marzo, se abre el plazo de retirada de las invitaciones, para lo que será necesario acudir a las oficinas de las Amas de Casa, en el número 5 de la Rúa do Monumento. en horario de diez y media de la mañana a una de la tarde.

Cores, que detalló que el aforo máximo es de 300 personas y que contarán con la actuación de la cantante Mar Davila para amenizar el evento y el baile que tendrá lugar al remate de la degustación de chocolate con churros, informó que el mismo día del homenaje se fletarán autobuses para acudir al mismo y que saldrán a las cuatro y media de la tarde desde la parada central situada en las proximidades del edificio del mercado municipal. Agradeció la colaboración de las concejalías de Cultura y Servizos Sociais y, en general, del Ayuntamiento ribeirense, por su apoyo en esta y en otras actividades que organizan su asociación, y también el gran trabajo que realiza su junta directiva.

La presiudenta de Amas de Casa de Ribeira manifestó que este homenaje a lo mayores es la actividad "máis bonita" y "agradecida" que organizan, precisando que "os nosos maiores non son o panado, senón o presente e o futuro e sen eles non seriamos nada", por lo que animó a la gente a acudir a esa cita. Por su parte, Sampedro agradeció a Amas de Casa que cuenten con el Ayuntamiento para su programación y entre ellas "esta homenaxe aos nosos maiores, que son unha referencia do que somos" y agregó que "mentres estean cerca, temos que coidalos e facer que disfruten. Como xa ocorreu o ano pasado, vai ser un día bonito despois da pandemia, para que recuperen a súa vida e compartan chocolate, baile e unha boa tarde entre eles".