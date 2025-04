El ciclo Victoriano García Martí se despidió con flores y al son de la música tradicional

A Pobra do Caramiñal rindió homenaje a Victoriano García Martí por sexto año con un ciclo que llegó a su fin con la tradicional ofrenda cívica frente al busto de la plaza que lleva el nombre del escritor y periodista, en la que tampoco faltó la música tradicional al compás de Os Caraveiros. En el acto participaron miembros de la corporación municipal bajo la presidencia del alcalde, José Carlos Vidal, y de la concejala de Cultura, Patricia Lojo. Durantes sus intervenciones ratificaron el compromiso de la Administración local para seguir difundiendo su legado porque, parafraseando al intelectual, ‘‘a cultura non é un luxo, é unha necesidade’’, en palabras de la edil.

‘‘Entristéceme que sexa un escritor tan descoñecido’’, declaró el regidor, a lo que atribuyó dos causas: cultivó el ensayo, considerado por muchos un género menor; y escribió en castellano compietiendo con grandes plumas de su época. Pero, a su juicio, ‘‘que ensaísta en Galicia superaba a García Martí?’’. Una pregunta que no requería respuesta. Después se desplazaron al Consistorio para inaugurar la exposición fotográfica inspirada en ‘Don Severo Carballo. Del alma gallega’, compuesta por una docena de instantáneas.