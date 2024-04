La CIG sostiene que hay “sobrados” motivos para salir a manifestarse el próximo 1 de mayo en Ribeira

La sede de la Confederación Intersindical Galega (CIG) en Ribeira albergó ayer una asamblea de delegados sindicales en empresas de O Barbanza. Tras la misma, su secretario comarcal, Xan García, sostuvo que existen “sobrados” motivos para movilizarse el próximo 1 de mayo en Ribeira, Día Internacional del Trabajo. Para ello, la CIG convocó una manifestación que saldrá de delante del mercado municipal y que rematará en la plaza de la Iglesia, a diferencia de otros años, que era en la Praza do Concello, pero las obras que se ejecutan en el consistorio no lo recomiendan.



García, acompañado de otros miembros de la ejecutiva comarcal del sindicato, como Fran Rei, Mari Carmen Vázquez y Jorge Meira, indicó que la principal reivindicación para ese día es la de un trabajo digno y contra la precariedad laboral, pero también dijo que aprovecharán para hacer un “berro mundial” por la paz y la soberanía de los pueblos y contra el imperialismo, concretamente por la paz en Palestina, “pois non pode haber continuidade nesta masacre, neste xenocidio”, precisó. El secretario comarcal de la CIG dijo que tras la “o goberno multipartito español que se autoproclama como o máis progresista da historia” queda al descubierto “coas suas políticas neoliberais e da aplicación do programa de reformas que o plan de axuste europeo impón para acceder aos envelenados fondos Next Generation”, precisó.



Además, la CIG afirma que la recién renovada mayoría absoluta del PP en Galicia “e a súa conformidade con estas políticas e con todas aquelas que reforcen a dependencia económica e política de Galicia ao sistema español, está a significar a negación dun desenvolvemento galego propio para frear o aumento do empobrecemento das clases populares”. García agregó que la reforma laboral trajo más contratos indefinidos, pero muchos son fijos discontinuos, que no cuentan para el paro aunque no estén trabajando, y que tuvo conocimiento del caso de un trabajador del sector hostelero al que contrataron únicamente por un día en un año. Y dijo que se ha implantado el despido gratuito por no superar el periodo de prueba.