Cinco militantes con larga trayectoria en el BNG de Ribeira recibieron un homenaje de la formación nacionalista

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Ribeira celebró ayer en el restaurante El Gourmet Alján un homenaje a cinco de sus militantes para agradecerles el "traballo entregado" a lo largo de los últimos años en la formación frentista. Se trató de Xosé Antonio Vázquez Cobas, Dores Vidal Peón, Xosé Antón Parada, Vicente Paz Carou y Luis Pérez Barral, que ocuparon importantes responsabilidades en el ámbito local. La militancia de la capital barbanzana les hizo entrega de un obsequio a cada uno, para reconocerles "a Cobas por desenvolver un traballo constante como voceiro municipal, a Antón pola súa entrega militante desde a fundación do BNG, a Dores por ser concelleira nuns momentos decisivos, a Vicente por ser responsable local durante a última década e a Luis por tomar o relevo e facer un traballo incansable polo ben de Ribeira". También hubo un emotivo recuerdo a Xosé Alberte, responsable local durante años y que falleció en 2014.





La diputada Rosana Pérez puso en valor que esas cinco personas llevan años de militancia nacionalista en las que, afirmó, tuvieron que afrontar situaciones difíciles pero que "conseguiron deixar un Bloque máis forte, unido e capaz de liderar o vindeiro goberno de Ribeira”. Pérez Fernández consideró que el Gobierno local "demostrou estar esgotado e goberna incluso contra os intereses da veciñanza ribeirense". En este sentido, manifestó que "fronte a ese Goberno sen ideas, estivo e está o BNG sempre a carón das loitas sociais como as da veciñanza de Palmeira en defensa da Sanidade ou Educación públicas, a carón dos veciños afectados pola variante ou ao lado da veciñanza de Aguiño que pide maior participación nos proxectos que se fan na parroquia, por só citar algúns exemplos”. El portavoz municipal, Luis Pérez Barral, aprovechó el acto para agradecer el trabajo desarrollado por la militancia en la localidad "sen a ca -aseguró- non tería sido posible chegar ao momento no que hoxe estamos, preparados para gobernar Ribeira, defendendo os intereses da veciñanza por riba de todo".





Pérez Barral incidió en la idea de que “urxe mudar este goberno, porque está dilapidando millóns de euros en cemento mentres esquece as necesidades básicas da poboación”. Durante el acto se indicó también que "fronte á parálise do Goberno municipal con obras que non se acaban e que multiplican o seu custo, está un BNG centrado en facer propostas que resolven os problemas da xente de Ribeira". Por último, los nacionalistas indicaron que los bonos para el comercio, el trazado alternativo de la variante con menos coste social y ambiental, el proyecto de residencia pública o el polígono industrial que viene demandando desde 2009, fueron algunos de los ejemplos de la "capacidade de traballo do BNG".