La ciudadanía ribeirense colocará pancartas para reclamar todos sus médicos

Vecinos y personal sanitario se ha concentrado a las puertas del centro de salud de Ribeira para exigir la cobertura total de las plazas de médicos de atención primaria. En definitiva, reclamar el derecho a ''unha sanidade primaria, pública, gratuíta, que nos atendan os médicos e que estea completa ao cento por cento'', en palabras de la portavoz de los afectados Pilar Millet.

Según explicó, actualmente faltan cuatro facultativos en el ambulatorio ribeirense, por lo que ''as listas son interminables'' y rebatió los datos del Sergas. Frente a los tiempos de espera de tres o cuatro días, Millet afirmó que están siendo de tres semanas o, incluso, un mes. En cuanto a que la atención por parte de un especialista se sitúa en los 60 días, respondió que ella misma está esperando por una cita para Traumatología desde 2023. Y, para una operación, que la demora es de 60 días, cuando a una vecina le caducaron ya las pruebas para someterse a una cirugía, según sostuvo Millet, a lo que añadió que ‘‘médicos sobran. O que hai que facer é pagarlles, ter uns contratos dignos e non saturalos ao nivel que están actualmente’’. Por lo de momento no tuvieron ningún tipo de comunicación por parte de la Consellería de Sanidade y evalúan futuras medidas a tomar como, por ejemplo, la recogida de firmas. Eso si, empezaron ya a repartir pancartas para colgar en los domicilios y se concentrarán cada jueves convocados por la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública da Comarca da Barbanza.