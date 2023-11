Clamor en O Barbanza para exigir un transporte público digno

Un centenar de personas se concentraron este mediodía en la Praza do Concello de Ribeira para reclamar un servicio de transportes digno y de calidad para la comarca de O Barbanza. Así lo había convocado la recién creada plataforma, que nació con el objetivo de reclamar medidas que solucionen los problemas con los que se encuentran a diario los usuarios. Entre las carencias a las que se enfrentan diariamente, el colectivo señaló la falta de frecuencias y de señalización de las paradas o los incumplimientos de horarios. Asimismo, instan al gobierno autonómico a que exija a la empresa concesionaria que los vehículos estén en buen estado y que estén adaptados a personas con movilidad reducida; así como ampliar el número de buses en horarios punta, donde las plazas se vuelven insuficientes ante la alta demanda.

No faltaron a la cita numerosos colectivos de la capital barbanzana, así como representación institucional por parte del Concello a través del regidor, Luís Pérez Barral, que apremió a la Xunta a "deixar de mirar para outro lado e actuar para garantir o correcto funcionamento do servizo". De igual modo, el nacionalista mostró "todo o meu apoio ás persoas usuarias do bus" y confirmó el compromiso del gobierno: "Faremos o que estea na nosa man para contribuír a solucionar os problemas". También estuvieron presentes otros miembros del gobierno local, así como el regidor pobrense, José Carlos Vidal.

Además de la lectura del manifiesto, usuarios afectados por “un servizo de transporte público deficiente e neglixente” narraron sus propias experiencias tras los innumerables incidentes registrados en la comarca. Un punto de encuentro en el que también formaron parte miembros de asociaciones de madres y padres de alumnos de centros escolares barbanzanos, damnificados por el mal funcionamiento del servicio, registrándose vehículos abarrotados, falta de plazas o retrasos pronunciados en cuanto a los horarios, durante los últimos tiempos.

Así, la plataforma salió por vez primera a la calle para denunciar deficiencias del servicio público. Sumándose, además, a otras plataformas que han ido surgiendo en toda la comunidad gallega y que han convocado para el mismo día y hora otros actos similares en distintos municipios, ya que, aseguran, el problema es común a toda Galicia. Este fue el caso de la comarca de Ferrol y el Val Miñor. Asimismo, mañana será el turno de la Costa da Morte.