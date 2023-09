Clausurado el taller de empleo Tahume VIII que comparten Ribeira y Porto do Son y ya se anuncia la 9ª edición

El salón noble del consistorio ribeirense albergó esta mañana el acto de clausura y entrega de diplomas del taller de empleo dual Tahume VIII que compartieron Ribeira y Porto do Son. Fueron una veintena de alumnos los que pudieron formarse en operaciones de cocina y pastelería y en confección y montaje de artes y aparejos de pesca. Ambas localidades volverán a juntarse para la novena edición de este obradoiro en 2024, en el que se impartirán las especialidades de actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería y en conservación y mejora de montes

Así lo confirmó el alcalde de la capital barbanzana, Luis Pérez Barral, después de haberlo avanzado en el pleno ordinario de la corporación municipal celebrado el pasado lunes y en el que se ratificó por unanimidad de lso 21 concejales presentes el decreto de aprobación del conveniuo de colaboración entre ambas administraciones locales para la ejecución del taller de empleo Tahume IX y la solicitud conjunta de una ayuda para su financiación al amparo de la orden del 21 de abril de 2023 de la Consellería de Emprego.

El mandatario ribeirense estuvo acompañado de la concejala de Emprego, Genoveva Betanzos, y su homólogo de Servizos Sociais, Vicente Mariño, así como del edil de Persoal e Administración del Ayuntamiento de Porto do Son, José Manuel Deán Pouso, que se repartieron a la hora de hacer entrega de los diplomas a los participantes en la última edición, por ahora de este taller dirigido a mejorar la ocupabilidade de los desempleados, y que está subvencionado por la Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y promovido por los ayuntamiento de Ribeira y Porto do Son. Genoveva Betanzos agradeció al alumnado y profesorado su “dedicación, esforzo e compromiso durante o período de formación”.