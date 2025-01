Un coche acaba montado sobre la mediana de hormigón que separa las dos calzadas de la Autovía do Barbanza, en Rianxo

Un coche acabó montado sobre la mediana de hormigón que separa las dos calzadas de la Autovía do Barbanza, a la altura del kilómetro 17, a su paso por la parroquia rianxeira de Asados. Fue un particular el que poco después de la una y cinco minutos de esta tarde contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar que un automóvil se había salido de la vía y que había impactado contra la mediana, y añadió que el conductor del mismo se encontraba fuera del mismo, pero desconocía si estaba herido o no.



Con la información facilitada, los gestores del servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado del accidente de tráfico a Urxencias Sanitarias de Galicia-01, que desplazó hasta el lugar una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) con base en la localidad rianxeira, así como a la Policía Local de Rianxo y a la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, e informó también a la agrupación de voluntarios de Protección Civil de la villa y a la dotación de guardia del parque de Bomberos de Boiro.

