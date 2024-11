Un coche acaba subido sobre un bolardo esférico metálico en la Rúa Alcalde Fernández Bermúdez, en Ribeira

El tramo inicial de la Rúa Alcalde Fernández Bermúdez, prácticamente a la altura del hodtal Áncora, en pleno casco urbano de Ribeira, fue escenario de un tipo de accidente de tráfico que no es muy habitual, pero del que no es la primera vez que se producen, y en el que, afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales y, prácticamente, ninguno de tipo material. Sin embargo, llamó la atención de los viandantes e incluso obligó a cortar a la circulación entre el acceso que hay desde la Avenida Miguel Rodríguez Bautista y la Praza do Centenario y que desemboca en la Praza do Concello.

El siniestro se prodiujo cuando un vehículo de la marca Seat y conducido por una mujer se salió de la vía, para seguiidamente acabar con una rueda subida sobre un bolardo esférico metálico que separa la calzada con superficie asfáltica de la acera de losas de granito en un vial con plataforma única. Esa circunstancia le impidió continuar circulando por esa calle, por lo que se avisó de lo que había ocurrido para que acudieran los medios necesarios.

Al lugar del suceso se movilizó una patrulla de la Policía Local de Ribeira y la dotación de servicio del Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM), que colocaron sus vehículos en la entrada de ese tramo para impedir el paso que, tan sólo unos metros más adelante, estaba obstaculizando el automóvil siniestrado. También acudió el servicio de grúa que, con la ayuda de un par de gatos de coche, logró sacar la rueda de encoma del referido elemento que forma parte del mobiliario urbano.