Una colisión múltiple en la Autovía do Barbanza, a la altura de Espiñeira, en Boiro, se salda sin lamentar heridos de gravedad

La calzada en dirección hacia Ribeira de la Autovía do Barbanza, a la altura del kilómetro 24, en el lugar boirense de Espiñeira, fue escenario poco antes de las ocho de la tarde de este sábado, último día del año 2022, de un accidente múltiple en el que se vieron implicados un Seat León, que era el que aparentemente presentaba los daños más importantes, un Chevrolet Kalos y un Ford Fiesta. Pese a que otros conductores que alertaron del siniestro trataban de advertir de la gravedad del suceso, según pudo saber este periódico, no hubo que lamentar heridos graves, y tan sólo uno de los ocupantes de uno de los tres vehículos implicados presentaba herida de carácter leve, y fue evacuado por un particular a un centro sanitario. Desde el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia se informó a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro, que se encargaron de la limpieza de la calzada, así como una dotación de la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, y personal de la empresa de mantenimiento de la AG-11.