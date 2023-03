Advierten en unas jornadas en Boiro que la sobreprotección de los hijos los convierte en personas vulnerables

Sobrepoteger a un hijo lo deja desprotegido y que el niño debe asumir la responsabilidad de sacar adelante sus tareas, pues de lo contrario le vuelve dependiente y le transmite el mensaje de que no es capaz de hacerlas o de que no está preparado para acometerlas. Estas fueron dos de las ideas principales que transmitió Anabel Mosquera, pedagoga y formadora y experta en adicciones, a los padresy tutores asistentes a la primera sesión de las Xornadas de Mellora da Comunicación Familiar que, dentro del Espazo Familias de Boiro, arrancaron en la tarde de ayer en el salón de actos del centro social de la villa y que contaron con la asistencia de medio centenar de personas. La ponente se encargó de conducir lo que se ha dado en llamar tiempos de conversación para personas adultas en los que se pueden compartir inquietudes, dudas y experiencias de los hijo, de escuchar y de hacerse escuchar.

Para ello, les hizo una aproximación hacia el concepto de las hiperpaternidades o familias helicóptero, haciendo una reflexión en relación a que, a veces, desde el amor y la necesidad de proteger a los hijos menores "nos pasamos ao obsesionarnos con protexelos en exceso e privámolos de experiencias de aprendizaxe, que son absolutamente vitais para que se desenvolvan como persoas e se enfronten á vida, e aínda que a intención é boa o que facemos e que os convertemos en nenos de cristal". En ese sentido, refirió el hecho de que, debido a esa sobreprotección de los hijos, se hace que dejen de reaccionar de una manera ante situaciones, como por ejemplo la búsqueda de un calcetín en el gimnasio tras su pérdida, que antes era el propio niño el que se enfrentaba ante ese reto, por pequeño que sea y que es una experiencia de aprendizaje, ahora se soluciona o resuelve a través de grupos de WhatsApp de las familias. La conclusión que se llevaron los asistentes es que no hay nada mejor que una combinación de amor y límites para educar a los niños, poniendo un pco de cada uno, pero también de humor, "pois tampouco é unha traxedia que se perda un calcetín ou suspender un exame ou que non poda xogar por non levar as espinilleras ao partido".

Los talleres de trabajo de este año de Espazo Familias buscan atender la demanda de dar voz a las familias y facilitar el diálogo entre los participantes y se destinan a padres, madres y tutores, Paralelamente e de foma simultánea, se desarrollan sesiones con grupos diferenciasdos de edades, siendo uno para niños de 8 a 12 años, con una actividad dirigida por la educadora social Alba Pérez, mientras que para los adolescentes a partir de 13 años se cuenta con Jaime Bello, del proyecto de voluntariado Turbina, Ello permite que el problema de la comunicación familiar no se aborde sólo con los adultos, sino también con loss hijos adolescentes y preadolescentes. Además, se cuenta con servicio de canguro par niños de 3 a 7 años. Después de que ayer tuvieron lugar lugar estos primeros talleres de trabajo, están programadas nuevas sesiones para los miércoles 12 y 26 de abril, a partir de las seis de la tarde, también en el centro social de Boiro.