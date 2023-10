Comenzaron las obras de saneamiento en el lugar de Campelos, en Olveira, por 216.055 euros

VArios integrantes del Gobierno local de Ribeira visitaron esta mañana la obra de saneamiento iniciada en el lugar de Campelos, en la parroquia de Olveira, que cuenta con una inversión de 216.055 euros y un plazo de ejecución de cinco meses, y que está incluida en el Plan Provincial de Cooperación de Obras e Servizos de Competencia Municipal. Debido a que en ese lugar no hay actualmente red de alcantarillado, se ha diseñado un proyecto para dotar del mismo a esa zona para dar servicio a los vecinos en el que está ontemplada la instalación de 1.295 metros lineales de un colector y un bombeo que impulsará las aguas fecales hasta su conexión con la red general. “Dende o Concello seguimos a traballar para adecuar o saneamento de tódalas parroquias e garantir a saúde de toda a veciñanza. Unha rede de saneamento ben deseñada contribúe tamén á protección do medioambiente, xa que reduce a contaminación do solo”, explicó el alcalde, Luis Pérez.