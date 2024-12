Comienza la reforma integral del Camiño Real en el tramo de O Conchido, en A Pobra

Operarios de la empresa Eulogio Viñal Obras y Construcciones SA iniciaron recientemente la tercera fase de la reforma integral del Camiño Real, en el tramo de O Conchido, adjudicada por 90.513 euros y que cuenta con un plazo de ejecución de cuatro meses. Se procederá a la instalación de una red separativa de aguas fecales y pluviales con pozos de registro y sumideros, y se dispondrán varios bombeos para canalizar la aguas residuales hacia la EDAR, y se repondrá el firme con aglomerado asfáltico, después de la fresadura del pavimento actual.

El alcalde pobrense, José Carlos Vidal, incidió en la importancia de estas obras no sólo desde el punto de vista de mejora de las infraestructuras, sinó también medioambiental. También se pronunció la concejala de Obras, Patricia Lojo, para quién "este é un exemplo máis do compromiso e esforzo do Concello por achegarlle servizos básicos á veciñanza".