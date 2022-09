Comienzan en la Rúa Castelao de Aguiño las tareas que supondrán la implantación del sentido único

Las tareas previas, con la instalación de las casetas de obra y el acopio de materiales que se están depositando en la Rúa Castelao de Aguiño, son indicadores del inicio de una de las actuaciones más ambiciosas que se acometerán en Ribeira tanto por su envergadura como por su inversión. Se trata de la remodelación del frente marítimo de Aguiño, que afecta a una línea de 1.720 metros entre Punta do Laño y el cruce de la citada calle con la carretera general, que comunica con Castiñeiras. Entre las actuaciones previstas se contempla la supresión del doble sentido de circulación, por lo que pasará a ser de una única dirección. El alcalde ribeirense, Manuel Ruiz, justificó en su momento esta decisión en que de ese modo se podrán ampliar las aceras para mejorar la accesibilidad y habilitar más zonas de aparcamiento, zonas verdes y algún que otro paso elevado de peatones.



Este proyecto, que fue adjudicado a la empresa Canarga SL por 918.623 euros, suponiendo una rebaja del 7,9% sobre el precio por el que salió a licitación -997.420 euros-, contempla una primera zona de actuación, que se centrará en Transporto, donde se crearán un paseo marítimo y un espacio para una veintena de plazas de aparcamiento, y se construirán una zona de pump track y skate y otra de calistenia -sistema de ejercicios físicos en los que se utiliza el propio peso corporal-, ambas pensadas especialmente para los jóvenes. Además, en el entorno portuario se le dará continuidad al paseo marítimo, se habilitará una rotonda de entrada a dicho recinto y se eliminará el vial interior que pasa justo por delante de la sede de la Cofradía de Pescadores y de la fábrica de hielo. El objetivo que se persigue con esto último es ganar en amplitud en la plaza existente, “o que potenciará a súa capacidade para albergar grandes eventos”, precisó Ruiz. También se crearán dos tramos empedrados, las zonas verdes se trasladarán a la parte más pegada al mar y los estacionamientos irán hacia dentro.



La Rúa Castelao experimentará una transformación, no sólo por establecerse el sentido único de circulación, ya que se habilitará un carril bici de unos 800 metros de longitud y que enlazará con el existente en la Rúa Torres Queiruga. Además, en el entorno del campo de fútbol de A Tasca se creará una pequeña grada que se pretende que sirva de mirador hacia la zona de O Carreiro.



Respecto a lo que sucederá con la Rúa Castelao cabe recordar que los vecinos recogieron 1.055 firmas en rechazo a la supresión de la doble dirección, por considerar que se les causa un gran perjuicio, precisando que cuando cedieron terreno de su propiedad fue para contar con una calle ancha, con doble dirección y aparcamientos y que no están dispuestos a que se elimine el carril hacia el puerto. Cuando entregaron esas firmas en el Ayuntamiento ribeirense indicaron que si no se paraba administrativamente esa decisión, entonces no les quedaría otro remedio que movilizarse o adoptar otras medidas de presión. Por el momento, nadie ha movido ficha en relación a esta cuestión.