Comuneros críticos de Olveira solicitarán al Valedor y Fiscalía su mediación e investiguen la gestión de la entidad

Integrantes del sector crítico de la comunidad de montes vecinales en mano común de Olveira, en Ribeira, están dispuestos a recurrir a lo que haga falta para aclarar la situación de la entidad durante aproximadamente las tres últimas décadas, y anuncian que solicitarán la intervención y mediación del Valedor do Pobo, así como poner toda la documentación que obra en su poder en manos de la Fiscalía para que abra una investigación que permita poner luz en lo que ellos aseguran que está “moi escuro”. Ello responde a que, aseguran, la anterior directiva sigue sin presentarles las cuentas que les reclaman desde hace años, ni ven la forma de conseguirlas, pues aseguran que la cantidad de dinero que ha ingresado dicha comunidad de montes es “moi importante”.





Además, indicaron si la que fue su última presidenta se presenta como candidata, como así ha hecho, ya no puede utilizar ese rango ni tampoco aprobar actas de asambleas anteriores, por lo que no entiende que se incluyese ese punto en el orden del día de la reunión del día 13, en la que está previsto que se celebren las elecciones a la junta directiva. Indican que tampoco puede hacer gastos más allá de los básicos de funcionamiento de la entidad, precisando que los 11.000 euros que gastó en la balaustrada no están autorizados. De igual modo, hacen referencia a que se han talado más de 2.000 toneladas de madera de árboles del parque natural que pueden suponer unos 100.000 euros de ingresos, y que se sigue cortando, por lo que esa cantidad se seguirá elevando. Además, indican que hay los ingresos del alquiler del camping, que suponen unos 14.000 euros anuales -una cifra que en los últimos 28 años sumaría 292.000 euros-, aunque señalan que de todo eso, que supone mucho dinero, no se les ha informado nunca, ni donde están, ni tampoco el destino que se le haya podido dar.