La comunidad educativa de Boiro critica que Mobilidade no le da solución al problema del transporte escolar

La comunidad educativa boirense puso sobre la mesa en la última reunión del Consello Escolar Municipal que “dende Mobilidade non lle está dando solución” al problema del transporte escolar, del que dijeron que no sólo afecta a su localidad, sino a toda la comarca barbanzana. Aunque no era un asunto incluido en el orden del día de dicho encuentro, se empezó a abordar durante el desarrollo del mismo por tratarse de un problema que les afecta. “Atopámonos que suprimíronse paradas e se fixeron modificacións que afectan directamente aos nosos rapaces que, en moitos casos, se teñen que desprazar paracoller o autobús, sobre todo no rural”, afirmó la concejala de Educación, María Outeiral, que presidió dicho consejo, que contó con la asistencia de la inspectora educativa de zona, Verónica Martínez Delgado, así como representantes de los centros, alumnado y otros sectores que lo integran.





La comunidad educativa abordó otros temas en los que desde el Ayuntamiento se asegura que ya se está trabajando, como la solicitud de nuevos ciclos formativos, atendiendo a la demanda del alumnado y principales sectores empresariales, sobre todos los relacionados con la Hostelería y la Acuicultura. También se abordó la posibilidad de usar instalaciones municipales, como el centro de formación de Espiñeira. Y se trataron la zonificación y la creación de caminos seguros, un tema en el que surgió la propuesta de hacer puntos seguros en colaboración con las familias en el trayecto hacia los colegios, “promovendo -indicó Outeiral- a autonomía e vida sa dos rapaces”, y otras acciones a desarrollar entre centros educativos y asociaciones.