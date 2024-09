La comunidad educativa de Rianxo teñirá la villa de azul por los recortes de profesorado

La ANPA “Os Gudiños” del CEIP Castelao de Rianxo ha convocado una acción reivindicativa para el día de inicio de las clases, el 11 de septiembre, ante la “falta de resposta” de la Consellería de Educación sobre las demandas de falta de profesorado, especialmente de apoyo educativo, en los centros de la villa. La concentración, que consiste en teñir a Rianxo de azul, fue secundada por el resto de ANPAs del municipio, las asociaciones de empresarios —ARE y Somos Rianxo— y BarbanTEA, que conciencia y visibiliza la condición del Trastorno del Espectro Autista (TEA).



Así, las asociaciones de padres de Rianxo hacen un llamamiento al vecindario, al que piden que el próximo miércoles utilicen globos, banderas, lazos o cualquier otro objeto azul —color elegido por representar al alumnado con TEA— para protestar ante el gobierno autonómico por los recortes en las aulas rianxeiras: “Reivindicamos que a Consellería non xogue co benestar emocional do noso alumnado, polo que vos pedimos que poñades nas ventás e nas portas das vosas casas, garaxes ou comercios algo azul”, ruegan desde las ANPA del municipio.



Las familias temen la masificación en las aulas, lo que impediría el correcto funcionamiento de los colegios, así como la falta de profesores, especialmente en el caso de profesionales de refuerzo educativo. Así, reclaman que doten a los centros del personal necesario para desdoblar las aulas masificadas, de maestros especialistas en audición y lenguaje y pedagogía terapéutica.



Recogida de firmas en Asados

Otros de los centros afectados, además del Castelao, son el Brea Segade, de Taragoña, y el CEIP Ana María Diéguez, de Asados. Allí, la ANPA “Fonte da Revolta” organizó, con la colaboración de BarbanTEA-Asociación de Trastornos del Espectro Autista de O Barbanza, una recogida de firmas para expresar el rechazo ante los recortes de Educación y respaldar las demandas, que pasan por la dotación de un maestro de pedagogía terapéutica y otro de audición y lenguaje, ambos a tiempo completo, así como un profesor de refuerzo para Primaria. De hecho, desde la ANPA denuncian que las aulas de dicho centro educativo de la parroquia de Asados llegan hasta los 28 alumnos, cifra que supera el margen que se acordó entre la Consellería de Educación y los sindicatos, advierten.

Plan Madruga en el Brea Segade

Por otra parte, el PSOE de Rianxo envió un comunicado alertando de la asencia del Plan Madruga en el CEP Brea Segade de Taragoña. Los socialistas subrayan que la conciliación entre la vida laboral y familiar “é un dereito fundamental para todas as familias” e instan al Concello a la implantación de este servicio en dicho centro, la eliminación de los ratios mínimos durante este primer año de puesta en marcha del plan, la creación de espacios accesibles, así como la previsión de formación para el personal encargado o la flexibilización de las inscripciones y de los métodos de pago.

En Boiro, de luto por una educación de calidad

En Boiro también se ha convocado una concentración para el mismo día frente al IES A Cachada. Desde el ANPA lamentan que la Consellería de Educación solo ofrece una maestra de apoyo (PT) a tiempo completo más otro maestro de apoyo que era compartido y va al centro solo cinco horas. Las familias señalan que cada año se incrementa el número de alumnado que presenta algún tipo de necesidad (TEA, TDAH, problemas de conducta...) pero los apoyos siempre merman. En la actualidad a previsión es que el instituto va a tener que atender la 102 niños --de los casi 400 matriculados-- con algún tipo de dificultad, pero no va a contar con los apoyos suficientes, lo que afecta también a los centros adscritos de Santa Baia, Cespón, Abanqueiro y Cabo de Cruz. Por ello, el próximo día 11 de septiembre, que es el primer día de clase, convocan una concentración frente al instituto. La idea es que los participantes, en señal de luto por la educación pública, inclusiva y de calidad, lleven la parte superior (jersey, camiseta...) de color negro.