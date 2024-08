El concejal de Turismo de Ribeira se propone conseguir que las próximas ferias de Artemar sean “máis mariñeiras”

Remató una nueva edición de la feria artesanal y marinera Artemar en Ribeira y llegó el momento de hacer valoraciones de lo que fueron los cuatro días en que se prolongó este evento. El segundo teniente de alcalde y concejal de Deportes, Francisco Suárez-Puerta, manifestó que “o balance é moi positivo”, sobre todo teniendo en cuenta que “o obxectivo da feira era dinamizar Ribeira durante este días a economía local, e conseguiuse. E coa extensión que fixemos levándoa ata Bandourrío, víronse beneficiados moitos máis negocios, e non só na franxa horaria do evento, senón todo o día”. El edil socialista declaró que lo que les transmitieron los responsables de esos locales “foi que traballaron moi ben, e a nosa apreciación é de que foi un éxito”. Añadió que, tras un inicio flojo en las primeras horas del jueves, que achacó a la ola de calor de ese día, “cara á noitiña, Ribeira estaba ateigada de xente, e sentarse a tomar algo ou dar un paseo pola Rúa de Galicia foi complicdo a certas horas. Os postos foron un atractivo para atraer á xente a Ribeira e que consuma na cidade”.



Suárez-Puerta indicó que no se llegó a cumplir con el 100% de los puestos que se exigían en el pliego por el que se adjudicó el contrato, pero Miguel Ángel Carrasco, coordinador de La Fragua del Vulcano, empresa adjudicataria de la organización de Artemar, les dijo que no fue capaz de conseguir más de 62, lo que supuso 15 menos que los que acudieron en la edición de 2023. Carrasco expresó su satisfacción por el resultado de la feria, y que los vendedores les trasladaron que habían vendido bien, sobre todo el primer día, y que todos les expresaron su intención de regresar en 2025. Destacó que resultaron un acierto el recorrido más continuo en la distribución de puestos de la feria, por la Rúa de Galicia y la prolongación en el primer tramo de la Rúa Manzanares, sin tener que apartarse a otras zonas como en años anteriores, así como la instalación de algún photocall en determinados tramos que antes eran menos frecuentado o la zona infantil en la Praza de Teruel.



El segundo teniente de alcalde declaró que su intención es llevar más allá Artemar, por lo que hizo autocrítica en el sentido de conseguir que sea una feria “máis mariñeira, que se venda más produto do mar e poñer en valor a nosa cultura”. También hizo un llamamiento a los negocios locales para que se instalen, pues de todos los espacios que tenían reservados para ellos sólo se quiso poner uno de comida en la Porta do Sol, además de las dos fuentes de Viaqua, pero que el restó no se interesó. "Neste aspecto, bótome a culpa a min de non ser capaz de conseguir que eles se impliquen como debía saer", precisó Suárez-Puerta. Por ello, el edil se marca como objetivo buscar fórmulas para que haya unaa línea ascendente y sea un evento también de Ribeira, "para o que necesitamos maior implicación, pois hai negocios de todo tipo na localidade que teñen cabida nesta feira".

También indicó que una de las exigencias para la empresa organizadora era que no se tapasen comercios, lo que permitió que, al extender su recorrido, no hubiera concentración de puestos. "Neses aspecto non temos queixa algunha de comercios ao non taparse escaparates e entradas ou da hostalería por ocupar zonas das súas terrazas. Houbo u nha sorte de simbiose entre a feira e os negocios de Ribeira, cando antes soñia haber polémica". También dijo que se establecieron unas pauts y unos horarios para que no se circulase a ciertas horas "e os veciños cumpriron todos perfectamente, nin houbo problemas de tráfico nalgún momento".