El Concello de A Pobra recibe a la niña saharaui que disfruta de “Vacaciones en Paz” con una familia de acogida

La niña saharaui Asma Said Budidi, que acaba de cumplir ocho años y desde mediados de julio pasa sus primeras “Vacaciones en Paz” con una familia de A Pobra, participó ayer en la casa consistorial en un acto de recepción, que también sirvió de despedida, pues dentro de una semana regresará a los campamentos de refugiados en Tindouf Argelia), por parte del alcalde, Xosé Lois Piñeiro, y la concejala de Servizos Sociais, Amparo Cerecedo. Esta última indicó que el programa impulsado por Solidariedade Galega co Pobo Saharaui tiene una vertiente humanitaria con las familias acogedoras, que facilitan asistencia médica, alimentación saludable y equilibrada, ofertan alternativas de ocio y tiempo libre y contribuyen a perfeccionar el aprendizaje de la lengua española y gallega, entre otras cuestiones.





De igual modo, Cerecedo se refirió a la dimensión política, ya que “estes nenos son embaixadores da causa saharaui. Veñen aquí de vacacións porque non o poden facer no seu país, o Sáhara, porque está ocupado por Marrocos”, matizó. Tras el recibimiento, Asma recibió unos obsequios. Además, aprovechó la ocasión para trasladar el apoyo al Gobierno saharauí y al Frente Polisario. Por su parte, Piñeiro puso en valor acciones como "Vacaciones en Paz" por considerar que contribuyen a aportar un grano de arena para la resolución de la problemática existente en esta región nortafricana. "As persoas que temos capacidade de decisión nesta sociedade poidamos loitar para que algún día poidan vir simplemente de vacacións e sen ese apelativo de en paz", declaró. Tanto el alcalde como la edila nacionalista agradecieron la implicación de la familia acogedora y animaron a que más personas participen en esta iniciativa en futuras convocatorias.