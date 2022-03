El Concello renovará y cubrirá el parque infantil de A Capela, en Carreira, con un presupuesto de cerca de 180.000 euros

El Ayuntamiento ribeirense proyecta la renovación del parque infantil de A Capela, situado en las inmediaciones de la capilla de A Guía, en la parroquia de Carreira. Se trata de una actuación presupuestada en 179.566 euros, que contempla como actuación más destacada, al igual que en la amplia zona de juegos del barrio residencial de Abesadas, la instalación de una cubierta textil de membrana formada por una lámina de poliéster revestida en PVC, con tratamiento ignífugo, y que irá sobre una estructura metálica. Así, la Administración local pretende favorecer el uso de dicho recinto, incluso en condiciones climatológicas adversas, ya sean de lluvia o intenso calor.



El Ejecutivo local considera que ese parque no dispone de los juegos suficientes para satisfacer la demanda vecinal, además de que se sitúa en una explanada de hormigón sin zona cubierta. Por ello, optará por desmontarlo por completo y se reubicará en un lateral de la pista en la que está situado, creando una superficie de juego más amplia, que contará con pavimento de caucho continuo, y en la que se recolocarán varios de los elementos existentes y se instalará un equipo combinado nuevo, de mayor tamaño y con más prestaciones que el actual. Y tendrá columpio , balancín, rocódromo, dos muelles y dos bancos.



Ese proyecto incluye la mejora del parque infantil del lugar de Parte ao Río, en esa misma parroquia ribeirense. Esta actuación contempla la retirada de los juegos actuales y se instalará el equipo combinado que se va a retirar del de A Capela, y se recolocarán un columpio, un balancín y un muelle existentes, eliminándose el tobogán. Además, se pavimentará toda la superficie de juego con caucho continuo en sustitución del actual de losetas de cauchos que está muy deteriorado. Las madres de los chiquillos que acuden a este último área de juegos expresaron su satisfacción por la actuación, pues señalaron que todo lo que sea mejorar lo que tienen será bienvenido.



Sin embargo, le recriminan al equipo de gobierno que en un proyecto que cuenta con un presupuesto de casi 180.000 euros no se destine más dinero a su parque infantil, especialmente para mejorar su seguridad. En este sentido, aunque les satisface que se retiren las losetas caucho, que están levantadas, advierten de que persistirán algunas deficiencias, como que el suelo está a distintos niveles piedras y esquinas a canto vivo dentro de la zona de juegos, las vallas metálicas presentan desperfectos, la pista deportiva tiene el pavimento agrietado y piedras en punta, las porterías y la canasta están oxidadas y presentan hierros en punta. De igual modo, hacen referencia a la falta de limpieza, advirtiendo que se realiza como mucho una vez al mes, y que los contenedores están pegados al área de juegos. Y no entienden porque se hizo una rampa que le recortó espacio al parque, o el montículo de asfalto y el escalón “que non pintan nada”.