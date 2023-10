Concello de Ribeira y Mesa pola Normalización Lingüística harán campañas de divulgación del uso del gallego

El alcalde de Ribeira, Luis Pérez, la concejala de Cultura, Antía Alberte y la técnica municipal de Normalización Lingüística, Alicia Padín, se reunieron con miembros de la Mesa pola Normalización Lingüística para realizar una puesta en común de las necesidades y posibles vías de colaboración entre ambas entidades.

Ante la percepción que tienen sus representantes de la existencia de un descenso en el número de personas que hablan gallego, desde la Mesa se están realizando aportaciones de propuestas para la promoción del uso de dicha lengua mediante el desarrollo de campañas de divulgación y de visibilización del apoyo institucional a la normalización de la misma.

“É preciso establecer canles de colaboración entre tódalas entidades locais para a promoción do uso do galego” explicó el mandatario local, quien también destacó la necesidad de “animar ao uso do galego no tecido socioeconómico do noso municipio”.