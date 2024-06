Las concesiones de Cabo de Cruz carecen de guardapescas y los mariscadores de a pie deben vigilar sus propios arenales

La falta de vigilantes en las concesiones administrativas marisqueras de la Cofradía de Cabo de Cruz está provocando que, aunque los propios mariscadores de a pie -mujeres en su gran mayoría- se afanan por tratar de controlar sus bancos, los furtivos se siguen llevando el marisco que han sembrado para que a partir de octubre ya tenga una talla adulta, pues por ahora sólo tiene el tamaño de cría, aunque profesionales del sector de marisqueo a pie temen que, “debido a que os nosos compañeiros de a flote están extraendo esa cría, en outubro non quedará nada”.



Pese a que el patrón mayor, Jesús Pérez Dieste, afirma que no hay mucho mariscador ilegal “máis alá do de sempre, pero que non se están atopando grupos organizados”, la presidenta de los mariscadores de dicho sector, Mercedes Mariño, manifestó que sigue habiendo problemas y que eso lo ven todos los que se están turnando para hacer las vigilancias por la mañana y por la noche, y que gracias a eso “temos medianamente controlado o furtivismo, pero é moi cómodo por parte do patrón maior dicir que está todo en calma chicha. Nos sorprende que diga iso”. Ante esas palabras, Pérez Dieste indicó que él desconoce esa información, pues no le llega “xa que a relación co sector de a pe non é moi cordial”.

Mercedes Mariño asegura que dependen de la Guardia Civil para intervenir, pero muchas veces llega tarde y ya se fueron los furtivos



Mariño declaró que, aunque ellos vean a furtivos en las playas extrayendo el marisco, carecen de la autoridad que si tienen los guardapescas , y que por ello tienen que llamar a la Guardia Civil “que se os engancha, os identifica e lles decomisa o marisco”. Pero, la presidenta de la agrupación de mariscadoras de a pie señala que la Benemérita sólo tiene una patrulla de seguridad ciudadana y que cuando llega al lugar los furtivos ya se marcharon con su botín.



“Pero, sabendo que estamos facendo vixilancias, os furtivos non baixan tanto ás praias”. Tras esas palabras, Mercedes Mariño insiste en criticar las palabras de Jesús Pérez Dieste, “del que dice que está aí porque ten que haber alguén, pero como non querían que houbera un patrón mayor do sector de terra, puxéronno a él”. Y agregó que, por lógica, “pode tirar un pouco máis polo seu sector, pero o que ten que facer é procurar que se cumpra a normativa”.



Cumplir la ley

Del patrón mayor, Mariño dijo que los agentes e inspectores del Servizo de Gardacostas de Galicia “o teñen enganchado traballando en zonas de terra ou intermareal, polo que nesa tesitura cabe preguntarse por que lei vai facer cumprir, a súa, que non é a da maioría, que somos os mariscadores de a pe. Se a Cofradía de Cabo de Cruz está nun ERTE neste momento é por que o sector de a pe non pode ir traballar. Cando chegue outubro, tralo cese de actividade, e non haxa marisco porque se levaron a cría que sementamos, a cofradía pechará”, puntualizó. La presidenta del sector de a pie dijo que, a diferencia de los profesionales de a flote que podrán irse a Noia o Ribeira cuando llegue octubre, ellas no podrán ir a faenar a otros sitios si no hay marisco, al estar adscritas a la zona.