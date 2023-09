Conchi Martínez Quintáns fue proclamada nueva presidenta de la Asociación Rianxeira de Empresarios

Conchi Martínez Quintáns fue proclamada como nueva presidenta de la Asociación Rianxeira de Empresarios (ARE) en su asamblea celebrada a principios del presente mes de septiembre. Ella y su junta directiva mantuvieron su primera reunión este miércoles en la que abordó diversos temas clave relacionados con el futuro de la patronal local y la comunidad empresarial del municipio. Desde dicha directiva indicaron que están firmemente concienciados e comprometidos de la necesidad de colaboración con todos los negocios locales para fortalecer el tejido empresarial y favorecer su desarrollo económico. Entre los puntos tratados en esa reunión, la ARE destaca la revisión del estado del programa anual de actividades que se está desarrollando, con especial énfasis en las actividades previstas para este último trimestre de este año. Además, dicho colectivo comenzó a perfilar el programa de actividades para el 2024 con la aportación de "diversas ideas destinadas a conformar un programa dinámico e participativo no que se pretende colaborar con todo tipo de entidades asociativas de la villa.

Desde la nueva junta directiva de la ARE indicaron que su composición refleja la diversidad del empresariado local e incluye representantes de diversos sectores, unos con décadas de experiencia y otros profesionales de más reciente incorporación al mundo empresarial "que traen novas ideas e perspectivas para impulsar o futuro dos negocios locais". De esta manera, la directiva está integrada por la referida presidenta, Conchi Martínez (Café Bar "O Costillar"), como vicepresidente figura Adrián García (tienda de moda "A Moreniña"), de secretaria está Cristina Muñiz (asesora financiera), el tesorero es Francisco Alcalde (Bandín Audio) y como vocales están Martín Rañó (Rotularama), Jose Manuel Regueira (Regueira Vázquez Asesores e Manuel Regueira Vázquez SL) y Raquel Figueira (Bar "Nova Era"). En nombre de la directiva de la ARE, Conchi Martínez transmitió un mensaje a toda la comunidad empresarial de Rianxo de que "estamos aquí para escoitarvos, para apoiarvos e para traballar xuntos na consecución dos nosos obxectivos empresarias".