Condena de Ribeira al último crimen machista de una mujer en Oia

La columna de "Vidas Fendidas" situada a los pies de la Praza do Concello de Ribeira acogió última hora de la tarde de ayer una concentración convocada por el colectivo Mulleres en Acción do Barbanza en repulsa y condena del último feminicidio en Galicia, el de Ana Vanessa Serén, en la localidad pontevedresa de Oia. Fueron alrededor de 60 personas, según indicaron fuentes policiales, las que se situaron alrededor del referido elemento al que cada primer sábado de mes se seguirán sumando los nombres de las víctimas mortales de violencia de género. "Desde o feminismo galego activamos o noso protocolo de alarma, que ten como obxectivo dar unha resposta contundente que se materialice en mobilizacións en repulsa da violencia machista por todo o país". En la lectura del manifiesto se indicó que desde el año 2010 son 70 mujeres asesinada en Galicia a manos de sus parejas o exparejas "e hoxe volvemos a estar na rúa para condenar outro crime".



"Na loita contra os feminicidios fálase sempre de que as institucións están para preocuparse por nós e polas nosas vidas, que hai mecanismo e fórmulas para a protección das mulleres, que a lexislación nos ampara, máis de novo vemos que a Ana Vanessa matárona aínda tendo unha orde de afastamento, con máis de 50 intervencións policiais de seguemento, cun risco catalogado como medio. Ningunha das actuacións foi suficiente para que hoxe non esteamos aquí, cheas de carraxe, por ela. Estas medidas son totalmente insuficientes", se indicó durante la concentración. "E non esquecemos que foi asasinada a mans de quen supostamente nos protexe, de quen vela pola nosa seguridade. Por un membro da mesma Guarda Civil, que se gaba do seu traballo pola eliminación da violencia machista. Pídennos confianza nos mesmos corpos de seguridade que demasiadas veces se manteñen de lado de quen nos oprime, quen nos asasina, quen nos castiga por querer ser libres", se precisó.



Durante la concentración se afirmó que "xa non queremos minutos de silencio, nin loito", sino que lo que quieren es justicia, acabar con las políticas criminales que acaban con las vidas de mujeres y con su derecho a vivirlas. "Esiximos que a lei sexa efectiva, recursos suficientes para abordar este problema e un compromiso real para acabar co terrorismo machista". De igual modo, pidieron que se haga cobertura de los feminicidios con perspectiva de género y se indicó que ayer se tomó la calle para responder a la violencia que sufren las mujeres y a su máxima expresión: el feminicidio. "Somos e seremos o berro das que non teñen voz e non queremos máis xestos nin minutos de silencio, porque a pasividade institucional é cómplice da violencia machista. Querémonos libres e vivas. Por Ana Vanessa e por todas seguiremos en marcha ata que todas sexamos libres".