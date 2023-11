Un conductor auxilia a un joven al que halló semiinconsciente y tirado en un paso de peatones en Aguiño

Un conductor que circulaba con su vehículo en torno a las dos y cuarto de esta pasada madrugada por la Rúa Sálvora, en el principal núcleo de población de la parroquia ribeirense de Aguiño, se encontró con una persona tirada sobre el asfalto, en un paso de peatones. No lo dudó ni un solo instante, se detuvo y fue en su auxilio. De inmediato comprobó que estaba semiinconsciente y que no era capaz de responder a las preguntas que le hacía. Por ello, lo colocó en posición lateral de seguridad y contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia y con la Policía Local de Ribeira, que movilizó hasta el lugar a tres de sus efectivos que estaban de guardia esa noche. Los agentes comprobaron que esa persona no llevaba documentación encima que lo identificase. Al lugar también acudió una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, y al verlo sus técnicos de emergencias sanitarias ya se percataron de quien se trataba pues, al parecer, ya lo habían atendido más veces.



Las comprobaciones realizadas por la Policía Local permitieron saber que se trataba de un hombre de 28 años y que, al parecer, se había caído a causa de una indisposición, pero que aparentemente no presentaba lesiones de importancia, y confirmó que su estado era de seiinconsciencia y respondía con dificultad a las preguntas que le estuvieron formulando. Después de prestarle una primera asistencia en el lugar por parte del personal técnico de emergencias sanitarias, el médico y enfermero, se procedió a la evacuación de la víctima al Área de Urxencias del Hospital do Barbanza. Testigos de lo ocurrido ensalzaron el auxilio por parte del referido conductor ya que, además de proporcionarle una primera asistencia y llamar a los servicios de emergencias, evitó que el joven pudiera ser atropellado si permanecía tirado en el lugar por más tiempo.