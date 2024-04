Un conductor resulta herido con pronóstico reservado en un accidente de tráfico en la recta de Palmeira, en Ribeira

Un conductor resultó herido en un accidente de tráfico registrado en torno a las nueve y diez de esta mañana en la carretera comarcal de titularidad autonómica AC-305 (Padrón-Ribeira), a la altura de la recta de Palmeira, junto el taller Suso Car. Al parecer, el siniestro se produjo cuando un septuagenario que se encontraba en el interior de un Audi aparcado abrió la puerta para apearse del mismo y fue entonces cuando le golpeó en la puerta con su parte frontal derecha un Renault Clío que circulaba por ese vial en dirección hacia A Pobra. Fue el propio ocupante del vehículo estacionado el que contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar lo sucedido, indicando ese alertante que él se encontraba algo aturdido. Con esa información, los gestores del servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma pusieron los hechos en conocimiento de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Guardia Civil de Tráfico, Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM) y Policía Local

Los agentes municipales ya no se desplazaron hasta el lugar pues ya se hicieron cargo los efectivos del destacamento de Santiago de la Guardia Civil de Tráfico, que instruye el atestado. El GAEM se encargó de la limpieza de la calzada, sobre la que habían quedado bastantes restos de cristales, principalmente, y también se atender junto al personal técnico de emergencias sanitarias del 061 a la persona que resultó herida, que no fue la persona que alertó, sino el conductor del Renault Clío, cuya identidad responde a las iniciales J.S.A.P., de 42 años, que se quejaba de dolores en la espalda y en las piernas, por lo que fue inmovilizado con un collarín e introducido en el colchón de vacío, para posteriormente proceder a su traslado en la ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) al área de Urxencias del Hospital do Barbanza para prestarle atención médica y realizarle una valoración y las pruebas necesarias para determinar el alcance de sus lesiones. Entre los testigos del siniestro indicaban que afortunadamentee el ocupante del Audi aún no había sañlido del coche, pues de lo contrario ahora se podría estar hablando de una tragedia.