Un conductor sale ileso de un aparatoso accidente con vuelco en la Rúa Rosalía de Castro de Rianxo

La Rúa Rosalía de Castro, a la altura del pabellón polideportivo municipal, en el casco urbano de Rianxo, fue escenario en torno a las doce menos cuatro de la noche de este sábado de un aparatoso accidente de tráfico en el que un Ciitroën C5 se salió de la vía por el margen derecho, al parecer tras un despiste, para seguidamente impactar contra un Peugeot 308 que se encontraba aparcado y, tras salir rebotado, acabó semivolcado por el lateral izquierdo sobre la calzada. Afortunadamente, su conductor, un hombre que ronda los 40 años, resultó ileso, pero no quedó atrapado, por lo que pudo salir del automóvil por sus propios medios, algo que hizo por el portón trasero.

Fue un particular el que a la referida hora contactó con el Centro Integrado de Atención ás emerxencias (CIAE) 112 Galicia para informar sobre lo sucedido, e incluso indicaba que podría haber personas heridas y atrapadas en el interior de uno de los vehículos implicados en ese siniestro, aunque luego se confirmó que no había víctimas. Por ese motivo, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias movilizaron a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro y voluntarios de la agrupación de Protección Civil de Rianxo, acudiendo ambos equipos inmediato al lugar, pero no tuvieron que rescatar a nadie, pues el único ocupante del coche volcado pudo salir por sus propios medios.

Aunque se trata de un vial de competencia de la Policía Local rianxeira, debido a que este cuerpo no realiza guardias en turnos nocturnos, salvo en ocasiones extraordinarias, como con motivo de las Festas da Guadalupe, desde el 112 se dio traslado del suceso a la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, por los que se está esperando a su llegada para que se puedan encargar de instruir el correspondiente atestado. Al lugar también llegó la propietaria del Peugeot 308 aparcado, a la que avisaron de lo ocurrido, y que al llegar dio muestra del disgusto que le había causado que su coche sufriera daños.