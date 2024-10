Dos conductores resultan heridos en sendos accidentes en la Autovía do Barbanza a su paso por Rianxo

Dos conductores resultaron heridos en sendos accidentes de tráfico registrados entre las seis y veinticinco de la madrugada y las diez menos diez de la mañana de ayer en la Autovía do Barbanza, a su paso por el municipio de Rianxo, y ambos fueron trasladados en ambulancias de Soporte Vital Básico (SVB) de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 a diferentes centros asistenciales para ser atendidos de sus lesiones y realizarles pruebas para determinar el alcance de las mismas.



Del primero se tuvo conocimiento en torno a las 6.25 horas y tuvo lugar a la altura del kilómetro 11, en el acceso de Isorna para coger dirección hacia Catoira. Consistió en una salida de vía de un coche, que impactó contra los dobles guardarraíles de ambas márgenes hasta que se detuvo, según explicó el conductor, de 26 años y cuya identidad responde a las iniciales I.C.O., que resultó herido. Al parecer, fue el propio automovilista el que gestionó el aviso a través del que se movilizó a los servicios sanitarios y de emergencias, e incluso a la grúa para proceder a la retirada del vehículo de la calzada. Hasta el lugar del siniestro también se movilizaron los Bomberos de Boiro, una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico de Santiago de Compostela y una ambulancia asistencial del 061, que trasladó a la víctima al Hospital do Salnés.



Por otro lado, una mujer, M.M.O.G., de 49 años, resultó herida como consecuencia de un accidente de tráfico registrado 9.48 horas en la calzada en dirección hacia Padrón de la Autovía do Barbanza, a la altura del kilómetro 18,500, a su paso por la parroquia de Taragoña. Al parecer, el siniestro consistió en una colisión por alcance entre dos vehículos en un tramo curvo situado entre las dos salidas de la AG-11 en Rianxo. Fue uno de los conductores implicados el que a las 9.48 horas contactó con el 112 Galicia para avisar de lo sucedido, precisando que había una herida y que estaba muy nerviosa, por lo que precisaba de asistencia.



Con la información facilitada, los gestores de ese servicio de coordinación de las emergencias dieron traslado del accidente a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, desde donde se movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) con base en Boiro -la de Rianxo aún no estaba operativa, pues su horario empieza a las 10.00 horas-, cuyo personal técnico atendió a la víctima en el lugar, la inmovilizó y la llevó al centro de salud rianxeiro. También se informó a los Bomberos de Boiro y a Protección Civil de Rianxo, pero ya no se desplazaron al lugar del accidente. Si acudieron el personal de mantenimiento de la AG-11, que dio cuenta de que los dos coches implicados ya estaban fuera de la vía, y una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago, que instruye el atestado.