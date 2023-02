La empresa pobrense Congalsa se convierte en la primera del sector alimenticio en O Barbanza que se suma a la Alianza polo Clima. Así lo dio a conocer esta mañana la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, en una visita que realizó a las instalaciones de esta compañía afincada en el polígono industrial de A Tomada, en A Pobra, y en la que tuvo lugar el acto de la firma de del convenio de adhesión a dicha iniciativa impulsada por la Xunta de Galicia. Allí también indicó que Galicia avanza en la lucha contra el cambio climático con 41 entidades adheridas a esa alianza y como miembro activo de la Misión de Adaptación de la Unión Europea. Después de destacar que a la Alianza Galega polo Clima ya se unieron universidades, autoridades portuarias, clubes deportivos, empresas y otras entidades, la titular del citado departamento autonómico incidió en que el apoyo de Congalsa supondrá un “avance moi importante” para poner a la comunidad en la vanguardia frente al calentamiento global y sus consecuencias.

La conselleira destacó que esa alianza supone asumir las líneas estratégicas marcadas por el Ejecutivo gallego en esa materia y una serie de deberes como establecer acciones dirigidas a la adaptación o mitigación del cambio climático en Galicia; fomentar el intercambio de información científica, tecnológica, socioeconómica o jurídica sobre este tema; promover y apoyar la investigación vinculada al clima y acelerar el desarrollo y la difusión de tecnología para la transición hacia sistemas de energía de bajas emisiones. En esa línea, Vázquez incidió en que "hai moitas maneiras de contribuír a frear o cambio climático, como fan as industrias, que modifican o seus sistemas de produción para facelos máis eficientes e sostibles, ou as universidades, que investigan e deseñan sistemas para favorecer que esa produción sexa respectuosa co medio ambiente". Y añadió que “o fan as empresas que optan por produtos máis sostibles e ecolóxicos”, como es el caso de Congalsa, una de las compañías de alimentación líderes do mercado con presencia comercial en países de cuatro continentes, que cerró 2021 con una facturación de 113 millones de euros y movilizó un total de 26 millones de kilos de productos de sus diferentes gamas.

Además, la conselleira destacó que esta empresa son conscientes de la necesidad de regenerar el estado natural del territorio y el medio marino, así como del impacto que las cuestiones vinculadas al cambio climático pueden tener en la organización a corto, medio y largo plazo. De hecho, entre otras cuestiones, cuenta con un equipo propio para trabajar en el seguimiento y evaluación de los objetivos ambientales de la empresa y fomenta la transición hacia un modelo de economía circular a través del reciclaje y una adecuada gestión energética y del agua. Ángeles Vázquez también puso en valor el trabajo que está desarrollando la comunidad en el marco de la Misión de Adaptación al Cambio Climático de la Unión Europea, cuyo objetivo pasa pro apoyar a las comunidades para acelerar su transformación hacia la resiliencia climática, prestándoles ayuda para comprender, prepararse y gestionar mejor los riesgos introducidos por este fenómeno. Galicia fue seleccionada para participar en esta iniciativa en septiembre pasado, lo que supone una oportunidad para compartir experiencias y aprovechar sinergías junto con otras regiones.