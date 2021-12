El Consejo de Policía mantiene en estudio el aumento del catálogo de puestos de trabajo de la comisaría

Después de que en las madrugadas de Nochebuena y Navidad quedasen al descubierto las carencias de personal en la comisaría de Ribeira, al no disponer de patrulla de seguridad ciudadana, teniendo que derivarse los avisos a la Policía Local, desde la Subdelegación del Gobierno en A Coruña indicaron que su plantilla actual es de 55 efectivos. Este último organismo precisó que supone el máximo de personal en los últimos diez años, teniendo en cuenta que esa misma cifra ya la hubo en 2013 y 2014, que en 2012 y 2015 eran 54, en 2011 y 2016 eran 53, en 2020 eran 52, en 2019 eran 51, en 2018 eran 50 y en 2017 eran 49. De todas maneras, esa cifra actual está lejos de los 67 componentes que figuran en el Catálogo de Puestos de Trabajo (CTP), que el Sindicato Unificado de Policía (SUP) viene solicitando desde hace años con insistencia para que se eleve a 80 efectivos.



Este periódico pudo saber que en el Consejo de Policía celebrado el pasado 28 de octubre, en el punto en que se abordó la referida petición del SUP para la comisaría ribeirense, estando próxima en aquel momento la inauguración de sus nuevas instalaciones en la Avenida das Airós, en Fontán, se recordó que la Administración informaba que el procedimiento estaba siempre supeditado a la aprobación por parte de la Comisión Ejecutiva de la comisión Interministerial de Retribuciones, requisito imprescindible en toda modificación del CPT. Por ello, el SUP se interesó por saber si la División de Personal tiene intención de impulsar ante el CECIR el aumento en esta dependencia en la que urge esa medida acorde a la situación actual. La respuesta recibida fue que esa demanda se encuentra en fase de estudio.



Por otro lado, la Subdelegación del Gobierno indicó que el Ejecutivo estatal trabaja para recuperar los efectivos perdidos en los últimos años, “partiendo de una situación precaria en la que las plantillas estaban bajo mínimos al no cubrirse vacantes ni la convocatoria de plazas suficientes en los procesos de empleo público”. Agregó que la evolución de la plantilla de Ribeira en los tres últimos años fue positiva, y que ya se finalizó la nueva comisaría, “un activo más en nuestro compromiso por la seguridad ciudadana de la localidad”. Y agregó que la incorporación de nuevos efectivos no es un proceso inmediato, sino que debe estar precedido de una fase de selección y de preparación de los futuros agentes, y que las convocatorias realizadas en los últimos años tendrán su efecto positivo en todas las comisarias, incluida la de Ribeira.